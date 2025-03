²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼84ÂÎ½¸·ë¡ªHIPSHOP¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó

【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、不滅のヒーロー「仮面ライダー」作品と再びコラボレーション。

HIPSHOPー「仮面ライダー」作品コラボレーション

【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、不滅のヒーロー「仮面ライダー」作品と再びコラボレーションします。

最新作の仮面ライダーガヴを含むライダー・キャラクター達を84体集結させました。

HIPSHOPは、日本を代表する特撮テレビシリーズ「仮面ライダー」作品とコラボレーションし、前回の34作品に仮面ライダーガッチャード、そして最新作の仮面ライダーガヴの2作品が加わり、圧巻の84ラインナップにパワーアップしました。

NEW LINE UP

今回の新登場デザインもフォームチェンジのキャラクターも含めてしっかりラインナップ!さらにバリエーションが豊富になったHIPSHOP。

NEW LINE UP_PRODUCTS

特別仕様のパッケージも各キャラクターをイメージしたカラーリングで、コレクションしたくなる仕上がり。

そのままギフトとしてもお渡しできる高級感も兼ね備えています。

ALL LINE UP_BOXER

ALL LINE UP_PACKAGE

また今回もキッズサイズが登場!仮面ライダーガッチャードと仮面ライダーガヴの登場でさらにバリエーションが豊富になりました。

KIDS SIZE

HIPSHOP名物のオリジナルショッパーは、仮面ライダーガヴとガッチャードのダブルフェイスショッパーが新登場!

各年号で揃えられたライダー達のカラフルなショッパーやシックなデザインのショッパーも再登場!店頭でHIPSHOP KAMEN RIDER Seriesを購入された方に先着でプレゼントされます。

※無くなり次第終了となります。

また、店舗によって用意がないショッパーデザインもあります。

SHOPPER

各種サイズはM/L/LLの3サイズ展開

ボクサーは男女問わずお召しいただけます。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

HIPSHOPと「仮面ライダー」のコラボレーションは、84種類のヒーローたちが織りなす昭和から令和までの物語を壮大に表現し、新しい「楽しい」を創り出す挑戦です。

大好きな「仮面ライダー」を身に纏い、誰もが幼少期に憧れたヒーローのような心持ちに!

HIPSHOPの仮面ライダー特設ページもチェックして気分を高めよう!

【KAMEN RIDER Series】

2025年3月28日(金)発売

※店舗により取り扱いのないキャラクターがあります。

全84種(KIDS size 全14種)

For Adults(大人用) 2,800円(税込)

For Kids(子供用)2,500円(税込)

SIZE:M(ウエスト76〜84cm)

L(ウエスト84〜94cm)

LL(ウエスト94〜104cm)

KIDS 110(ウエスト49〜55cm)

KIDS 130(ウエスト53〜59cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADKE EM・東映 (C)東映・東映ビデオ・石森プロ (C)石森プロ・東映

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仮面ライダーガヴを含むライダー・キャラクター84体集結!HIPSHOPー「仮面ライダー」作品コラボレーション appeared first on Dtimes.