²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼84ÂÎ½¸·ë¡ªHIPSHOP¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÚHIPSHOP(¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×)¡Û¤¬¡¢ÉÔÌÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¤ÈºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
HIPSHOP¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÚHIPSHOP(¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×)¡Û¤¬¡¢ÉÔÌÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¤ÈºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò84ÂÎ½¸·ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
HIPSHOP¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Á°²ó¤Î34ºîÉÊ¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î2ºîÉÊ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°µ´¬¤Î84¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NEW LINE UP
º£²ó¤Î¿·ÅÐ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿HIPSHOP¡£
NEW LINE UP_PRODUCTS
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¹âµé´¶¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ALL LINE UP_BOXER
ALL LINE UP_PACKAGE
¤Þ¤¿º£²ó¤â¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KIDS SIZE
HIPSHOPÌ¾Êª¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤È¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ÆÇ¯¹æ¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥À¡¼Ã£¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤âºÆÅÐ¾ì¡ªÅ¹Æ¬¤ÇHIPSHOP KAMEN RIDER Series¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SHOPPER
³Æ¼ï¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¿L¡¿LL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º¤ª¾¤¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯È¯»¶¤·¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡¢Â®´¥À¤È¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±£¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î»þ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡ª
HIPSHOP¤È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢84¼ïÎà¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÁÔÂç¤ËÉ½¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÆ´¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Ë¡ª
HIPSHOP¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤è¤¦¡ª
¡ÚKAMEN RIDER Series¡Û
2025Ç¯3·î28Æü(¶â)È¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´84¼ï(KIDS size Á´14¼ï)
For Adults(Âç¿ÍÍÑ) 2,800±ß(ÀÇ¹þ)
For Kids(»Ò¶¡ÍÑ)2,500±ß(ÀÇ¹þ)
SIZE¡§M(¥¦¥¨¥¹¥È76¡Á84cm)
L(¥¦¥¨¥¹¥È84¡Á94cm)
LL(¥¦¥¨¥¹¥È94¡Á104cm)
KIDS 110(¥¦¥¨¥¹¥È49¡Á55cm)
KIDS 130(¥¦¥¨¥¹¥È53¡Á59cm)
TYPE¡§Å¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ®·¿-Á°ÊÄ¤¸
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADKE EM¡¦Åì±Ç (C)Åì±Ç¡¦Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦ÀÐ¿¹¥×¥í¡¡(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼84ÂÎ½¸·ë¡ªHIPSHOP¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó appeared first on Dtimes.