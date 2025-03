ÎÉ¼Á¤ÊÆù¸¶ÎÁ¤ò80¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¡ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ú¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÖV-Base(¥Ö¥¤¥Ù¡¼¥¹)¡×

ジャパンペットコミュニケーションズは、2023年7月にヤクルト本社と資本業務提携契約を締結し、ペットの健康維持と向上に寄与する協働企画商品の開発を続けています。

ジャパンペットコミュニケーションズ「V-Base(ブイベース)」

商品名 :V-Base (ブイベース)

商品分類 :ドッグフード(総合栄養食)

発売日 :2025年3月27日

容器 :アルミ包装

容量 :1袋あたり800g

希望小売価格:6,380円(税込)

販売チャネル:同社チャネル(動物病院、ペットショップ、量販店など)

両社の協働企画商品として、ヤクルト独自の「プラニマル乳酸菌」と「ガラクトオリゴ糖」を活用した愛犬向けのドライタイプのベースフード「V-Base(ブイベース)」を2025年3月27日(木)に発売します。

臨床獣医師が、愛犬の健康的な毎日をサポートするためのベースフードを開発

【商品名】

V-Base(ブイベース)

【商品特徴】

健康的な毎日は腸の健康から。

大切な愛犬には本当に必要なものを与えたい。

Vet’s Laboとヤクルト本社が、愛犬に必要なフードを作りました。

ヒューマングレードの食材のみを用い、良質な肉原料を80%以上使用した、穀物にアレルギーのある愛犬にも安心して与えられて消化に負担をかけにくい、グレインフリー仕様のベースフードです。

ノンオイルコーティング・酸化防止剤不使用・保存料不使用。

POINT 1 健康的な腸をつくるためのヤクルト独自の素材を配合

ヤクルト独自の「プラニマル乳酸菌」と「ガラクトオリゴ糖」を組み合わせることにより、愛犬の健康を腸からサポートします。

POINT 2 消化機能に配慮し、健康な身体づくりのために必要な栄養素を配合

本商品は、愛犬に安心して毎日与えられるよう総合栄養食基準を満たしています。

POINT 3 毎日をより健康的に過ごすための機能性成分を配合

抗酸化酵素であるスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、健康的な身体づくりをサポートするL-カルニチン、健康的な口内環境の維持をサポートするグロビゲンPGを配合しています。

