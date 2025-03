±«¡¦º½Ô¼¡¦²«º½¤«¤éÂç»ö¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼é¤ë¡ªYADEA¡Ö¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¡×

ハセガワモビリティは、自社の電動キックボードおよび電動アシスト自転車の雨除け砂埃対策として利用できるレインカバー2種を2025年4月1日(火)より発売します。

YADEA「レインカバー」

【製品仕様】

上部生地ポリエステル100%

下部生地ポリエステルオックス100%

ハセガワモビリティは、自社の電動キックボードおよび電動アシスト自転車の雨除け砂埃対策として利用できるレインカバー2種を2025年4月1日(火)より発売。

レインカバーは機体全体をかぶせることができるので、バッテリーやモニターだけでなく車体全体のサビ予防にも繋がります。

またこれからの時期、黄砂や砂埃などの汚れなども軽減することが出来ます。

電動モビリティは高い防水レベルにありますが、雨や駐輪場屋根からの水垂などは故障原因の一つにあげられるので、大事なモビリティを長く大切に使えるアクセサリーとなります。

価格は、電動キックボードタイプ6,050円(税込)。

電動アシスト自転車タイプ7,150円(税込)。

主にYADEA直営の表参道ショールームやECサイトで販売。

電動アシスト自転車タイプ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雨・砂埃・黄砂から大事なモビリティを守る!YADEA「レインカバー」 appeared first on Dtimes.