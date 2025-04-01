TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¸ø¼°£Ø¤¬¹¾Æ¬2¡§50¡¢±ÊÌî²ê°ê¤é¤Ë¼Õºá¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¡×»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â
3·î29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¹±ÎãÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×2025½Õ¡×¤Î¸ø¼°X¤¬3·î31Æü¡¢¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¹¾Æ¬2¡§50¡Ê59¡Ë¤ä½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤é½Ð±é¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¹¾Æ¬¤Ï29Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö±ÊÌî¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é±ÊÌî¤Î¤â¤È¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¤ì²ó¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡ÁÉÝ¤¤¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶²ÉÝ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¹¾Æ¬¤Ï±ÊÌî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤ä¡¢Àå¤ò·«¤êÊÖ¤·½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë´ñ¹Ô¤ò¸«¤»¡¢±ÊÌî¤ÏÌÜ¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤âºÆ¤Ó±ÊÌî¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤é¤»¡¢±ÊÌî¤òÎÞÌÜ¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¹¾Æ¬¤Î½Ð±é¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤ä¡ÖParavi¡×¤ÇÁ´¤Æ¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö3·î29ÆüÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×25½Õ¡Ù¤Î¹¾Æ¬2:50¤µ¤ó¤´½Ð±éÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢TVer¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢¹¾Æ¬2:50¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÆü¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤Ø°°Õ¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£