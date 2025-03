今年結成15周年を迎えるBABYMETALだが、毎年恒例となっている4月1日「FOX DAY」に、”メタルの神・キツネ様からのお告げ”として、アニバーサリーイヤーの活動予定が記された”LEGEND MAP”が公開された。BABYMETAL史上最大規模の海外公演となる約2万人を収容するイギリス・ロンドンO2アリーナ公演に加え、アメリカや日本でのスペシャルアリーナ公演も追加、さらにはEU&UKツアー、USツアーに加えてアジアツアーも追加となり、ワールドツアーの勢いは止まらなさそうだ。

そして、ファン待望となる4作目のオリジナルアルバム『METAL FORTH』が6月13日(金)に全世界同時リリースされることが決定した。2019年リリースの3rdアルバム『METAL GALAXY』、2023年リリースのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に続く今作は、10年以上に渡って世界中を周り、ワールドワイドな活動を継続しているBABYMETALが、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを中心に、「METALのその先へ」を意味する『METAL FORTH』というタイトルが名付けられている。すでにライブでも定番曲となっている「メタり!!(feat. Tom Morello)」「RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)」に加えて、今年のグラミー賞でのパフォーマンスも記憶に新しいPoppyをフィーチャリングアーティストに、元Bring Me The HorizonのJordan Fishをコンポーザーに迎えた「from me to u (feat. Poppy)」、新世代メタルバンドNo.1候補としての呼び声も高いカナダのメタルコアバンド・Spiritboxとのコラボ曲「My Queen (feat. Spiritbox)」、巨大ウォール・オブ・デスのギネス記録を狙いフェス人気急上昇中のロシア産・デスコア/デスメタルバンド・Slaughter to Prevailとのブルータル数え歌メタルソング「Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)」、FUJI ROCK FESTIVALをはじめ世界各地のフェスでも話題となったインド発”ボリウッドメタル”バンド・Bloodywoodとは、それぞれのルーツでもある”和”と”印”のトライバルミュージックをベースとした妖怪メタルソング「Kon! Kon! (feat. Bloodywood)」、昨年開催された ”FOX FEST”のコラボステージでも圧巻のパフォーマンスをみせたPolyphiaとは、コラボ第2弾となるシティポップメタルソング「Sunset Kiss (feat. Polyphia)」、全米ビルボードNo.1アルバムに収録されたLil Uzi Vertとのコラボソング「The End (feat. BABYMETAL)」から再びDAIDAI from Paleduskをコンポーザーに迎えたクレイジージャパニーズラップメタルソング「KxAxWxAxIxI」、ノスタルジックな”あの”名曲を彷彿とさせるJ-METALソング「Algorism」、アルバムの最後を飾るメロディックスピードメタルシリーズの集大成「White Flame -白炎-」と、至極の10曲がラインナップされている。また今作からは、ワールドワイドな活動をさらにパワーアップさせるため、アメリカに活動拠点となる「BABYMETAL WORLD LLC」を設立し、かつてはビートルズなども所属していたハリウッドに本社を置く「キャピトル・レコード」とダイレクトなグローバルレーベルパートナー契約を結んだことも各社代表からのコメントと共に発表された。なお、国内盤の予約・購入特典など、アルバムリリースに関する特設サイトがまもなくOPEN予定となっている。詳細は今後アナウンスされる予定。■キャピトル・レコード会長兼CEO トム・マーチBABYMETALの画期的なサウンドと説得力のある芸術的ヴィジョンは、世界中のファンを育てただけでなく、世界の音楽文化を明らかに変化させてきた。私たちキャピトル・レコードは、『METAL FORTH』のリリースを控え、彼らの国際的なリーチと影響力を増幅し続けながら、この次のチャプターに参加できることを光栄に思います。■BABYMETALプロデューサー&マネージャー、BABYMETAL WORLD, LLC CEO、Key ”KOBAMETAL” Kobayashi今年、結成15周年を迎えるBABYMETALが新たなチャレンジをスタートさせます。キャピトルレコードをグローバルパートナーに迎え、これまで以上にアクティブな活動と共に、BABYMETALのサウンドが世界中で鳴り響くことでしょう。ぜひご期待ください。<リリース情報>BABYMETAL『METAL FORTH』発売日:2025年6月13日(金)※6月13日(金)よりダウンロード&ストリーミングは全世界配信スタート※日本国内盤の予約・購入特典など、アルバムリリースに関する詳細は今後アナウンス予定=収録曲=1. from me to u (feat. Poppy)2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)5. KxAxWxAxIxI6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)7. My Queen (feat. Spiritbox)8. Algorism9. METALI!! (feat. Tom Morello)10. White Flame -白炎-<ツアー情報>BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG2025年5月10日(土)ベルギー・ブリュッセル/Forest National2025年5月12日(月)ドイツ・ハンブルク/Barclays Arena2025年5月13日(火)オランダ・アムステルダム/Ziggo Dome2025年5月16日(金)ドイツ・フランクフルト/Jahrhunderthalle2025年5月17日(土)ドイツ・ベルリン/Velodrom2025年5月19日(月)ポーランド・クラクフ/Tauron Arena2025年5月20日(火)ドイツ・ニュルンベルク/Arena, Nürenberger,2025年5月22日(木)スイス・チューリッヒ/The Hall2025年5月25日(日)スペイン・マドリッド/Vistalegre2025年5月26日(月)スペイン・バルセロナ/Poble Espanyol2025年5月28日(水)フランス・パリ/Zénith Paris, La Villette2025年5月30日(金)イギリス・ロンドン/The O2 ArenaBABYMETAL NORTH AMERICA 2025 TOURWITH SPECIAL GUESTS Black Veil Brides, Jinjer, Bloodywood2025年6月13日(金)テキサス州・ヒューストン/713 Music Hall2025年6月14日(土)テキサス州・アービング/The Pavilion at Toyota Music Factory2025年6月17日(火)フロリダ州・タンパ/Yuengling Center2025年6月18日(水)ジョージア州・アトランタ/Coca-Cola Roxy2025年6月20日(金)ノースカロライナ州・シャーロット/Skyla Credit Union Amphitheatre2025年6月21日(土)メリーランド州・ボルチモア/Pier Six Pavilion2025年6月24日(火)ニューヨーク州・ニューヨーク/The Theater at MSG2025年6月25日(水)マサチューセッツ州・ボストン/MGM Music Hall at Fenway2025年6月27日(金)コネチカット州・アンカスヴィル/Mohegan Sun Arena2025年6月28日(土)ペンシルベニア州・フィラデルフィア/TD Pavilion at the Mann center2025年6月30日(月)ケベック州・ラヴァル/Place Bell2025年7月2日(水)オンタリオ州・トロント/Coca-Cola Coliseum2025年7月3日(木)ミシガン州・スターリングハイツ/Michigan Lottery Amphitheatre2025年7月5日(土)ウィスコンシン州・ミルウォーキー/Uline Warehouse with Miller Lite2025年7月6日(日)ミズーリ州・メリーランドハイツ/Saint Louis Music Park2025年7月8日(火)イリノイ州・シカゴ/Byline Bank Aragon Ballroom2025年7月9日(水)ミネソタ州・ミネアポリス/The Armory2025年7月11日(金)コロラド州・デンバー/The JunkYard2025年7月14日(月)ブリティッシュ・コロンビア州・バンクーバー/Doug Mitchell Thunderbird Sports Center2025年7月15日(火)ワシントン州・ケント/accesso ShoWare Center2025年7月17日(木)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月18日(金)カリフォルニア州・サンフランシスコ/The Masonic2025年7月20日(日)ネバダ州・ラスベガス/Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort2025年7月21日(月)ユタ州・ソルトレイクシティ/Utah First Credit Union Amphitheatre2025年7月23日(水)アリゾナ州・フェニックス/Arizona Financial TheatreSUMMER SONIC 2025東京出演:2025年8月16日大阪出演:2025年8月17日SUMMER SONIC BANGKOK 2025出演日未定More Information:http://www.babymetal.comBABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com