BABYMETALが、4作目となるオリジナルアルバム『METAL FORTH』を6月13日に全世界同時リリースする。また、アニバーサリーイヤーの活動予定が記された“LEGEND MAP”が公開された。

参考:BABYMETALは海外アーティストが強く求める存在に BMTH、Electric Callboy……コラボ曲から考察

アルバムのタイトルは、10年以上に渡って世界中を周り、ワールドワイドな活動を継続しているBABYMETALが、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを中心に、「METALのその先へ」を意味するものとなっている。

収録曲には、ライブ定番曲となっている「メタり!!(feat. Tom Morello)」や「RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)」に加えて、Poppyをフィーチャリングアーティストに、元Bring Me The HorizonのJordan Fishをコンポーザーに迎えた「from me to u(feat. Poppy)」、カナダのメタルコアバンド Spiritboxとのコラボ曲「My Queen(feat. Spiritbox)」、ロシアのデスコア/デスメタルバンド Slaughter to Prevailとのブルータル数え歌メタルソング「Song 3(BABYMETAL x Slaughter to Prevail)」がラインナップ。

また、インド発“ボリウッドメタル”バンド Bloodywoodとは、それぞれのルーツでもある“和”と“印”のトライバルミュージックをベースとした妖怪メタルソング「Kon! Kon!(feat. Bloodywood)」、Polyphiaとのコラボ第2弾となるシティポップメタルソング「Sunset Kiss(feat. Polyphia)」、DAIDAI from Paleduskをコンポーザーに迎えたクレイジージャパニーズラップメタルソング「KxAxWxAxIxI」、ノスタルジックな“あの”名曲を彷彿とさせるJ-METALソング「Algorism」、アルバムの最後を飾るメロディックスピードメタルシリーズの集大成「White Flame -白炎-」の10曲が収録される。

さらに、今作からはワールドワイドな活動をさらにパワーアップさせるため、アメリカに活動拠点となる『BABYMETAL WORLD LLC』を設立し、ハリウッドに本社を置くキャピトル・レコードとダイレクトなグローバルレーベルパートナー契約を結んだことも各社代表からのコメントと共に発表された。なお、国内盤の予約購入特典など、アルバムリリースに関する特設サイトがまもなくオープン予定とのことで、詳細は今後アナウンスされる。

『METAL FORTH』 アルバム紹介リード

「METALのその先へ」

今年結成15周年を迎えるBABYMETALが、世界中で巡り合った新世代の仲間達と共に作り上げた、“今”のBABYMETALが提示する最新型のメタルアルバム!「METALのその先へ」と向かって進化する、歴史を変える作品。

キャピトル・レコード会長兼CEO トム・マーチ コメント

BABYMETALの画期的なサウンドと説得力のある芸術的ヴィジョンは、世界中のファンを育てただけでなく、世界の音楽文化を明らかに変化させてきた。私たちキャピトル・レコードは、『METAL FORTH』のリリースを控え、彼らの国際的なリーチと影響力を増幅し続けながら、この次のチャプターに参加できることを光栄に思います。

BABYMETALプロデューサー&マネージャー、BABYMETAL WORLD, LLC CEO Key “KOBAMETAL”Kobayashi コメント今年、結成15周年を迎えるBABYMETALが新たなチャレンジをスタートさせます。キャピトルレコードをグローバルパートナーに迎え、これまで以上にアクティブな活動と共に、BABYMETALのサウンドが世界中で鳴り響くことでしょう。ぜひご期待ください。

(文=リアルサウンド編集部)