BABYMETAL·ëÀ®15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Î ¡ÈLEGEND MAP¡É¤ò¸ø³«¡ª4ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÈ¯Çä·èÄê

■ニューアルバム『METAL FORTH』には、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを中心に全10曲を収録!

2025年に結成15周年を迎えるBABYMETALが、4月1日の「FOX DAY」に“メタルの神・キツネ様からのお告げ”として、アニバーサリーイヤーの活動予定が記された“LEGEND MAP”を公開した。

それによると、BABYMETAL史上最大規模の海外公演となる約2万人を収容するイギリス・ロンドンO2アリーナ公演に加え、アメリカや日本でのスペシャルアリーナ公演が追加。さらにはEU&UKツアー、USツアーに加えてアジアツアーが追加となった。

そして、「METALのその先へ」を意味する『METAL FORTH』というタイトルが名づけられた4作目のオリジナルアルバムが、6月13日に全世界同時リリースされることが決定した。

2019年リリースの3rdアルバム『METAL GALAXY』、2023年リリースのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に続く今作は、10年以上にわたって世界中を周り、ワールドワイドな活動を継続しているBABYMETALが、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを中心に収録。

すでにライブでも定番曲となっている「メタり!!(feat. Tom Morello)」「RATATATA(BABYMETAL x Electric Callboy)」に加えて、今年のグラミー賞でのパフォーマンスも記憶に新しいPoppyをフィーチャリングアーティストに、元Bring Me The HorizonのJordan Fishをコンポーザーに迎えた「from me to u (feat. Poppy)」など全10曲がラインナップ。

新世代メタルバンドNo.1候補としての呼び声も高いカナダのメタルコアバンド・Spiritboxとのコラボ曲「My Queen (feat. Spiritbox)」、巨大ウォール・オブ・デスのギネス記録を狙いフェス人気急上昇中のロシア産デスコア/デスメタルバンド・Slaughter to Prevailとのブルータル数え歌メタルソング「Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)」も収録。

『FUJI ROCK FESTIVAL』をはじめ世界各地のフェスでも話題となったインド発“ボリウッドメタル”バンドBloodywoodとは、それぞれのルーツでもある“和”と“印”のトライバルミュージックをベースとした妖怪メタルソング「Kon! Kon! (feat. Bloodywood)」、昨年開催された『FOX FEST』のコラボステージでも圧巻のパフォーマンスをみせたPolyphiaとは、コラボ第2弾となるシティポップメタルソング「Sunset Kiss (feat. Polyphia)」をコラボレーション。

さらに、全米ビルボードNo.1アルバムに収録されたLil Uzi Vertとのコラボソング「The End (feat. BABYMETAL)」から再びDAIDAI from Paleduskをコンポーザーに迎えたクレイジージャパニーズラップメタルソング「KxAxWxAxIxI」、ノスタルジックな“あの”名曲を彷彿とさせるJ-METALソング「Algorism」も収録され、アルバムの最後をメロディックスピードメタルシリーズの集大成「White Flame -白炎-」が飾る。

BABYMETALは次世代のメタルシーンを担うアーティストとの多種多様なコラボレーションが詰まった今作を引っさげて、縦横無尽にワールドツアーで駆け巡り、“今”のBABYMETALが提示する最新型のメタルは、「METALのその先へ」と向かって進化する。

また今作からは、ワールドワイドな活動をさらにパワーアップさせるため、アメリカに活動拠点となる「BABYMETAL WORLD LLC」を設立し、かつてはビートルズなども所属していたハリウッドに本社を置く「キャピトル・レコード」とダイレクトなグローバルレーベルパートナー契約を結んだことも各社代表からのコメントとともに発表された。

なお、国内盤の予約・購入特典など、アルバムリリースに関する特設サイトがまもなくオープン予定だ。

リリース情報

2025.06.13 ON SALE

ALBUM『METAL FORTH』

