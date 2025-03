いきものがかり「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」配信開始！ゼクシィ「ありのままの、ふたりのままで。」篇CMソング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」が収録されるニューアルバム『あそび』の配信予約キャンペーンもスタート!

いきものがかりが、SNSを中心に話題再燃中の「コイスルオトメ」の『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)バージョン「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」の音源を配信リリースした。

「コイスルオトメ」は、いきものがかりが2006年10月に自身3作目のシングルとしてリリースした楽曲。

2024年よりSNSを中心に人気が再燃し、2025年1月にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露され、大きな話題になった。

『THE FIRST TAKE』バージョンは、ゼクシィ「ありのままの、ふたりのままで。」篇のCMソングに起用されており、4月30日発売のニューアルバム『あそび』にも収録。同アルバムの配信予約キャンペーンもスタートした。

特設サイトから配信予約した人全員に「オリジナル待ち受け画像」が、抽選で150名に「オリジナルクリーナークロス」がプレゼントされる。

なお、いきものがかりは4月1日放送のNHK『うたコン』に出演し、「コイスルオトメ」をパフォーマンスする。

リリース情報

2025.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」

2025.04.30 ON SALE

ALBUM『あそび』

アルバム『あそび』配信予約特設サイト

https://cp.digle.tokyo/ikimonogakari/asobi

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com