Æü·Ð225ÀèÊª¡§1Æü0»þ¡á20±ß¹â¡¢3Ëü5740±ß
¡¡1Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß¹â¤Î3Ëü5740±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü5617.56±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï122.44±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü617Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2674¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï15.27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡ 10617
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35745¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡224595
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2674¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡ 13861
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡1239
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 647¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡ 371
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2674¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï15.27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡ 10617
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35745¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +45¡¡¡¡¡¡224595
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2674¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡ 13861
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡1239
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 647¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡ 371
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹