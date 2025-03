幾田りらが、4月7日(月)に、新曲「恋風」と「スパークル - From THE FIRST TAKE」を同時配信リリースすることが決定。ジャケットもあわせて公開された。新曲「恋風」は、2025年4月7日(月)21:00よりABEMAで放送される『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌として書き下ろした曲。恋をすることで生まれる淡い感情や、相手を想う気持ちを表現した、春の訪れを感じさせる爽やかな楽曲となっている。

リリース情報

■「恋風」

2025年4月7日(月)配信リリース

作詞・作曲:幾田りら

編曲:Carlos K.

ギター:山口隆志

タイアップ:ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-主題歌



■「スパークル - From THE FIRST TAKE」

2025年4月7日(月)配信リリース

作詞・作曲:幾田りら

編曲:中野領太

タイアップ:ABEMA「今日、好きになりました。」2025年4月-挿入歌



■「DREAMER」

2025年3月19日(水)配信リリース

作詞・作曲:幾田りら

編曲:福島章嗣

配信URL: https://orcd.co/lilas_dreamer



■シングル「百花繚乱」

2025年1月10日(金)配信開始

2025年3月19日(水)CDリリース

配信URL: https://orcd.co/lilas_hyakkaryoran



[収録曲]※完全生産限定盤・初回生産限定盤・通常盤共通

1. 百花繚乱

2. DREAMER

3. 百花繚乱 - Anime Edit -

4. 百花繚乱 - Instrumental -

5. DREAMER - Instrumental -

さらに、同時配信リリースとなる「スパークル - From THE FIRST TAKE」が同番組の挿入歌を務める。本楽曲は、2022年に放送された『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌「スパークル」を、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露した際の音源を収録。2022年1月に配信リリースされたオリジナルバージョンの「スパークル」は自身初のストリーミング再生1億回再生を記録しており、「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス映像は1,400万回再生を突破するなど、幾田の楽曲の中でも人気を誇る作品となっている。上記2曲が起用されている『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちのリアルで等身大の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー。数日間の限られた旅の中で繰り広げられる彼らの心の動きを追う。幾田は、2019年11月リリースの「ロマンスの約束」が『今日、好きになりました。向日葵編』の主題歌に、2022年リリースの「スパークル」が『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌に起用されており、今回で3年ぶり3度目の主題歌担当となる。◆ ◆ ◆■幾田りら コメント3年ぶりに『今日好き』の主題歌を担当させていただけることを、とても嬉しく思います。この楽曲では、新しい恋が始まるときの戸惑いや葛藤、そして胸が高鳴る瞬間を描きました。揺れ動く恋心に素直になれたらという願いを込めています。皆さんの背中をふわっと押せるような、そんな楽曲になれば幸いです。◆ ◆ ◆