¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡¡12½µÏ¢Â³ÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡ÇÀ¿å¾Ê
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï12½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥¥í¤¢¤¿¤ê4197±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡12½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤êÉý¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È105¡ó¡Ú2155±ß¡Û¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3·îËö¤«¤é¤Ï¡¢3000±ßÂæÈ¾¤Ð¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥¥í¤¢¤¿¤ê4197±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡12½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤êÉý¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È105¡ó¡Ú2155±ß¡Û¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3·îËö¤«¤é¤Ï¡¢3000±ßÂæÈ¾¤Ð¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£