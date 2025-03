USJ×アニメ「SPY×FAMILY」スパイワールドに没入するVRコースターやストーリー・ライド

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)がアニメ「SPY×FAMILY」と再びコラボレーション。「ユニバーサル・クールジャパン 2025」の一環として、複数のコラボレーションアトラクションを、2025年7月1日(火)から2026年1月4日(日)までの期間で開催する。

USJとアニメ「SPY×FAMILY」の第2弾コラボアトラクション

漫画やアニメ、ゲームといった日本が世界に誇るカルチャーを、USJならではのアイデアと圧倒的なスケールで表現する人気イベント「ユニバーサル・クールジャパン」。2023年の初登場以来、2年ぶりのコラボレーションとなる今回は、フォージャー家と一緒にスパイワールドを駆け抜ける、作品史上初のVRコースター「SPY×FAMILY XRライド」が登場する。

スパイワールドに没入するVRコースター

「SPY×FAMILY XRライド」は、360度のVR映像とハイスピードのコースター体験が融合したダイナミックなライドアトラクションだ。全視界に広がるスパイワールドに入り込んで、目の前で敵スパイを華麗に蹴散らすロイド&ヨルのアクションや、アクシデントを事前に察知するアーニャ&ボンドの能力を全身で体感しながら、極秘資料を巡るハラハラドキドキのミッションに挑む。

イーデン校の生徒たちと課外授業を楽しむストーリー・ライド

また、アーニャをはじめとするイーデン校の生徒たちが繰り広げるコミカルな物語にフィーチャーしたストーリー仕立てのライドアトラクション「SPY×FAMILY ストーリー・ライド」も登場。アーニャやベッキー、ダミアンたちとともにトロッコに乗り込んで、予想外の驚きに溢れた課外授業が楽しめる。

このほか、休日を楽しむフォージャー家の“ほっこり”ボイスを聞きながらクイズラリーに挑戦する「\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー」、オリジナルデザインのスマートフォン用待受け画像と缶バッジが特典として付属するチケット「SPY×FAMILYすぺしゃる1デイ・パス」など、アニメ「SPY×FAMILY」の世界観を体感できる様々なアトラクションや企画が用意されている。

開催概要

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×アニメ「SPY×FAMILY」コラボレーション第2弾

開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

施設住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33



<限定パス>

■「SPY×FAMILYすぺしゃる1デイ・パス」

発売日:2025年4月25日(金)

価格:

・1デイ・スタジオ・パス+レストラン優先案内の確約券+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ 9,600円〜12,900円

・1デイ・スタジオ・パス+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ 8,600円 〜 11,900円

※7月、8月の来場分限定。

※1デイ・スタジオ・パスの価格帯は日によって異なる。

※オリジナル待受け画像、オリジナル缶バッジは購入特典として付属。

■「ユニバーサル・エクスプレス・パス 〜 SPY×FAMILY XRライドすぺしゃるぱす〜」

価格:3,900円 〜 5,700円



