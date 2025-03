リヴァプール、リーグ戦2G8Aの攻撃的左SBを夏に獲得へ　代理人とすでに交渉中か

リヴァプールが、ボーンマスに所属するハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズの獲得に動いているようだ。31日、イギリスメディア『CaughtOffside』が伝えている。現在21歳のケルケズは今シーズン、ここまでリーグ戦の全試合に先発出場して2ゴール6アシストを記録。プレミアリーグ屈指の左サイドバック(SB)として、複数のクラブから注目を集めている。リヴァプールは今季、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが本来の調子を取り戻しておらず、ギリシャ代表DFコスタス・ツィミカスのパフォーマンスにも満足していないことから、夏の移籍市場で左SBの補強に動くのではないかと報じられている。

