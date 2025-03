◆HANA「ノノガ」から1月に誕生

【モデルプレス=2025/03/31】7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)が3月31日、埼玉・大宮ソニックシティ大ホールにて「HANA デビュー直前イベント」を開催。1月11日に開催された最終審査「No No Girls THE FINAL」ソロ審査で披露したステージを再びパフォーマンスする場面があった。【ソロ審査ステージまとめ】HANAは、SKY-HIがCEOを務めるBMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)から1月11日に誕生。メンバーはCHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、JISOO(ジス)、YURI(ユリ)、MOMOKA(モモカ)、KOHARU(コハル)、MAHINA(マヒナ)の7人で構成される。

◆HANA、7人のソロステージ再び

◆「ノノガ」発HANA、デビュー直前イベント

◆「HANA デビュー直前イベント」ソロ審査楽曲一覧

これまで見た目や声に対して「No」を突きつけられてきた彼女たちが成長していく姿を収めた「ノノガ」は注目を集め、「No No Girls THE FINAL」は約2万人を収容するKアリーナ横浜にて満員の観客の前で開催された。ライブ中盤には、7人がそれぞれ「No No Girls THE FINAL」ソロ審査のステージを再び披露した。純白のドレスを黒のペンキで染める衝撃的な演出で抱えてきた痛みや傷を表現し、話題を呼んだMOMOKAは、今回黒の衣装での披露となったため「最初から染まってるやないかいって感じなんですけど」と自らツッコミ。さらに「『傷は美しい』皆さんに伝えたいこととか、ちゃんとしっかり1人でステージに立って、こんな近くでできることであまりないと思うので、私の思いとかステージにかけている気持ちが伝わってくれたらいいなと思っています。頑張ります。それでは行きましょう!」と思いの丈を伝え、ソロパフォーマンスステージの幕を開けた。一言一句を丁寧に歌い上げる彼女は、最終審査のようにダンサーと踊るのではなく1人で踊りきったダンスブレイクにも進化を感じさせる。ラストのサビでは美しいロングトーンも響かせ、満ち足りた笑顔で立ち去った。続いて「皆さん今日は嫌なことを全部忘れて、この瞬間は私と一緒に幸せで笑顔でいてください」という彼女らしい祈りとともにMAHINAの「花火」へ。印象的なハスキーのアクセントは変わらず、最終審査時よりも伸びやかで安定感のある歌声で積極的にフェイク(メロディーを高くするなどのアドリブ)を繰り出していた。スクリーンに舞った蝶のように客席上手から登場したのはKOHARU。近くのファンに太陽のような笑顔を届けながら、コンテンポラリーダンスは以前よりも迫力を帯びたかと思えば、最後に振り向いた笑顔はますます柔らかさを増し、表現の幅の広がりを感じさせた。JISOOはソロ審査では途中からだったギター演奏に最初から挑戦。さらなるパワフルさをまとい、時にはスタンドマイクを離れ、客席に近づき煽るような表情も。1音1音を大切に紡ぐラストのフレーズは観客も息を呑んで見守るほどだった。CHIKAは冒頭のセリフを「自分の見た目が嫌いでした。自分の声すら嫌いでした。自分が醜くて醜くて。でも悔しくて。私は絶対に負けません。あなたのために歌います。そしてここからがHANAの番。どんな花も美しいと私たちが証明します」とオーディション時から変え、新たな決意表明。「What’s Up!大宮!絶対に絶対に負けないぞ!I’m Beautiful」と叫び、最後に眉毛をくいっとあげて得意げな表情で圧巻のパフォーマンスを終えた。YURIは逆光に包まれながらのアカペラで冒頭からカリスマ性を発揮。スタンドマイクを右手で持って体を反らす動きなど、1番はゆっくりとした動きで妖艶さをまとったが、2番の自作ラップをきっかけに勢いを増し、最終審査にはなかったフェイクで美声を轟かせる。そして、最後のソロステージを飾ったのはNAOKO。「Are You Happy?」という問い掛けからKOHARUと同様に客席から登場した。体をのけぞったり、高速で足を動かすステップをしたりしても全くブレない声で、このステージのためにさらに進化を遂げた実力を見せつけていた。1月31日に最終審査のグループ課題曲にもなっていた『Drop』でプレデビューを果たしたHANAは、デビュー曲『ROSE』を4月2日に配信リリース、4月23日にCDリリースする。今回「デビュー直前イベント」と題し、3月23日に大阪国際会議場メインホールにて、3月31日に大宮ソニックシティ大ホールにて、各日2公演ずつ計4公演を行った。(modelpress編集部)PAIN IS BEAUTY/MOMOKA花火/MAHINAディスタンス/KOHARUI’m Not OK/JISOO美人/CHIKAハレンチ/YURI^_^(ハッピー)/NAOKO【Not Sponsored 記事】