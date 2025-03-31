¶â¤Ï½µÌÀ¤±¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó
NY¶âÀèÊª6 25·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:41)
1¥ª¥ó¥¹¡á3157.30¡Ê+43.00¡¡+1.38%¡Ë