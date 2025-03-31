¡ÖÇ¯Ä¹¥Þ¥Þ¤ÏÇ¯¾¯¥Þ¥Þ¤è¤ê¾å¤Ê¤Î¤è¡ª¡×°Î¤½¤¦¤Ê¥Þ¥Þ¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç°Î¤½¤¦¤Ë¿¶Éñ¤¦¥Þ¥Þ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤»²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö»Ò¶¡¤ÎÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤ÊS¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£S¤µ¤ó¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Î¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁ°¡¢±¿Æ°²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢S¤µ¤ó¤ÏÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Ò¤«¤¨¤á¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤»²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¡Ø¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡©¡Ù¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¿·»²¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢°Î¤½¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤È¤Ç¡ØÇ¯Ä¹¥Þ¥Þ¤ÏÇ¯¾¯¥Þ¥Þ¤è¤ê¾å¤Ê¤Î¤è¡ª¡Ù¤ÈS¤µ¤ó¤¬Ç¯Ä¹¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¾®À¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
²¿¤¬¾å¤Ç²¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£