Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡ÖÂÐÎ©¤ÈÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¡¡ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡¢ÆüËÜ¤È¶¦¤ËÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª
30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¶¦¤ËÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÂÐÎ©¤ÈÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï30Æü¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î·³»ö¿¯Î¬¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¾å¤ÇÆüËÜ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Î°Ò°µÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·ëÂ«¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï31Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÆüÊÆ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ò¸ý¼Â¤ËÂÐÎ©¤ÈÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤¬Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤À¤È¿¨¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÎò»Ë¤«¤é¶µ·±¤òÆÀ¤Æ¡¢·³»ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£