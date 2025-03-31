¥É¥ë±ß£±£´£¹¡¥£µ£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¸£±£µ¶áÊÕ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£¹¡¥£µ£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¸£±£µ¶áÊÕ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï149.50Âæ¤Ø¤È²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÄ«Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ149.84¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À³«¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Î±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿ä°Ü¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÌá¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£°£·¡óÉÕ¶á¤ÈÄã²¼¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ú¤Â³¤1.08ÂèÁ°È¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡149.53¡¡EUR/USD¡¡1.0812
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï149.50Âæ¤Ø¤È²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÄ«Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ149.84¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À³«¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Î±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿ä°Ü¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÌá¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£°£·¡óÉÕ¶á¤ÈÄã²¼¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ú¤Â³¤1.08ÂèÁ°È¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡149.53¡¡EUR/USD¡¡1.0812