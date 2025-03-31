ICEx、アニバーサリーソング「8COUNT」を配信リリース＋3rdコンサートツアー決定
ICExが自身の結成2周年を記念したAnniversary Special Songとして、「8COUNT」を配信リリースすることが決定した。
本楽曲はICExのファンであるCOOLerとの永遠の刻に願いを馳せる、特別な想いが込められた楽曲だ。ICExは1月よりツアー＜ICEx Second Concert Tour 2025 "ROUTE-8"＞を開催しており、チケットはソールドアウト。結成2周年を迎える本日31日は、TOKYO DOME CITY HALLでの追加公演を開催した。
リリース情報
2025年4月1日(火)配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/ICEx_8COUNT
※各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信予定
＜ICEx Third Concert Tour 2025 "BOKUNCHI"＞
【愛知】COMTEC PORTBASE
2025年8月27日(水)開場17:30／開演18:30
2025年8月28日(木)
≪1部≫開場13:00／開演14:00
≪2部≫開場17:30／開演18:30
【大阪】NHK大阪ホール
2025年8月30日(土)開場17:00／開演18:00
2025年8月31日(日)
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【宮城】東京エレクトロンホール宮城
2025年9月15日(月祝)開場17:00／開演18:00
【東京】LINE CUBE SHIBUYA
2025年9月22日(月)開場17:30／開演18:30
2025年9月23日(火祝)
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
詳しくはこちら
https://icex.jp/contents/917056