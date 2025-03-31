ICExが自身の結成2周年を記念したAnniversary Special Songとして、「8COUNT」を配信リリースすることが決定した。

本楽曲はICExのファンであるCOOLerとの永遠の刻に願いを馳せる、特別な想いが込められた楽曲だ。ICExは1月よりツアー＜ICEx Second Concert Tour 2025 "ROUTE-8"＞を開催しており、チケットはソールドアウト。結成2周年を迎える本日31日は、TOKYO DOME CITY HALLでの追加公演を開催した。

さらに、＜ICEx Third Concert Tour 2025 "BOKUNCHI"＞の開催も決定。こちらは”BOKUNCHI”=”僕の家”というツアータイトルからも連想されるように、メンバーの出身地をまわるICEx史上最大規模のツアーとなっている。

リリース情報

Anniversary Special Song「8COUNT」
2025年4月1日(火)配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/ICEx_8COUNT

※各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信予定

＜ICEx Third Concert Tour 2025 "BOKUNCHI"＞

【日程・場所】
【愛知】COMTEC PORTBASE
2025年8月27日(水)開場17:30／開演18:30
2025年8月28日(木)
≪1部≫開場13:00／開演14:00
≪2部≫開場17:30／開演18:30

【大阪】NHK大阪ホール
2025年8月30日(土)開場17:00／開演18:00
2025年8月31日(日)
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30

【宮城】東京エレクトロンホール宮城
2025年9月15日(月祝)開場17:00／開演18:00

【東京】LINE CUBE SHIBUYA
2025年9月22日(月)開場17:30／開演18:30
2025年9月23日(火祝)
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30

詳しくはこちら
https://icex.jp/contents/917056