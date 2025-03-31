1Ëç¤Ç¥³¡¼¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°♡ ½Õ¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç
Ãå²ó¤·ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ç½Õ¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤¬½Õ¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×Ãå²ó¤·½Ñ¤ò¡¢»°±ºÍýÆà¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£±©¿¥¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ëç¤À¤±¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ëËüÇ½¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
Ã¸¡Á¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤¬½Õ¥à¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ºÙÉô¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¥ë¤Ç´Å¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¥³¡¼¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°1Ëç¡£
Cordinate ¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÉô²°ÃåÉ÷¥³¡¼¥Ç
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë½À¤é¤«¤¤ÁÇºà´¶¤Î¥Õ¥ê¥ë¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¤¢¤ï¤»¤¿´Å¡¹¥³¡¼¥Ç♡ ¹õ¿§¤Î¥·¥å¥·¥å¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡£
Cordinate ¥Ç¥Ë¥à¤¢¤ï¤»¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¥³¡¼¥Ç
¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿´Å¤á¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¡£Äø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤ÏÃË½÷Î¾¥¦¥±¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡ª
Cordinate ¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¡¼¥Ç
¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤¤¤¿Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤»¤ÇÀ¹¤ê¤Ä¤Ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë♡
Cordinate Â¸µ¥Á¥é¸«¤»¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³¡¼¥Ç
¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥«¥Ñ¥ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¤¯¤·¤å¤¯¤·¤å¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤âÁÀ¤¨¤ë¡ª
»£±Æ¡¿¾®ÌîÂç¼ù¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤