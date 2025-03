カツカレー好き集まれ〜！ 全国から人気の8店が出店するカツカレーイベントが銀座で開催

2025年4月1日から6月1日までの期間、今をときめく人気カレー店8店がリレー形式で出店する「カツカレー★オールスターズ - 昭和100年のカツカレー -」が開催されます。場所はカツカレー元祖の店として知られる「銀座スイス」の旧店舗!

ご当地カレーやネオカツカレーなどが大集結!「カツカレー★オールスターズ - 昭和100年のカツカレー -」

カツカレーの原点の味である「銀座スイス」名物「千葉さんのカツカレー」

1948(昭和23)年銀座の地で誕生した「カツカレー」。77年の時を経た2025年(=昭和100年)の今、世界中から注目される存在になりました。その「はじまり」と多彩な進化を遂げた「今」のカツカレーを繋ぐ歴史的イベントとして「カツカレー★オールスターズ」が開催されます。

イベント会場となるのは、カツカレー発祥の店として知られる「銀座スイス」旧店舗。今年7月以降、ビルの建て替えが予定されている

イベントでは、各地で進化した「ご当地カツカレー」から、新世代のカツカレー「ネオカツカレー」、和食の要素をさらに推し進めた「魚介カツカレー」まで、日本カツカレー文化の「今」を知れるお店が日本全国から勢ぞろいします。

東京・八丁堀「ジャパニーズ スパイス カリー ワッカ」や大阪・福島「シャンカラ堂」などが出店

「ミラクルグリーンカツカレー」 ※写真はイメージ

4月1日〜9日にトップバッターとして登場するのは、東京・八丁堀の「ジャパニーズ スパイス カリー ワッカ」。大阪・福島で「究極のカレーAWARD」創作カレー部門グランプリを獲得後、東京に移転し、2022年にジャパニーズカレーアワードを受賞するなど高い評価を得る人気店です。今回はテレビ番組「マツコの知らない世界」で紹介され話題になった「グリーンカツカレー」をさらに進化させ、グリーンカレーをノンオイル仕様にアップデート。とんかつの肉のおいしさを最大限に引き出しつつ、1皿でなんと600kcal以下という奇跡のヘルシーカツカレーになっています。

「ラムカツカレー」(限定販売) ※写真はイメージ

<店舗情報>◆ジャパニーズ スパイス カリー ワッカ住所 : 東京都中央区八丁堀2-19-7 庄司ビル 1FTEL : 03-6262-8883

続く4月10日〜17日には、ジャパニーズカレーアワード2023 新人賞受賞店にして「ネオカツカレー」ムーブメントを象徴する大阪の「シャンカラ堂」が銀座に初登場。和食、とんかつ、スパイスカレーの技術を結集した「ヒレカツカレー」や「ラムカツカレー」は至高の一皿です。

<店舗情報>◆シャンカラ堂住所 : 大阪府大阪市北区大淀中3-1-15TEL : 070-3792-1989

その後、4月18日〜23日には長野「松本メーヤウ」、4月24日〜29日は石川「チャンピオンカレー」、4月30日〜5月8日は大阪「スパイスカレー旬香唐」、5月9日〜5月14日は埼玉「CURRY&NOBLE強い女」、5月15日〜19日は東京・町田「リッチなカレーの店 アサノ」、5月20日〜6月1日は京都「ビリヤニ専門店 INDIA GATE」がトリを飾ります。

<店舗情報>◆松本メーヤウ 信大前店住所 : 長野県松本市桐2-1-25TEL : 0263-35-6962<店舗情報>◆カレーのチャンピオン 野々市本店住所 : 石川県野々市市高橋町20-17TEL : 076-248-1497<店舗情報>◆スパイスカレー 旬香唐 総持寺店住所 : 大阪府茨木市中総持寺町10-10 ノアビル 1FTEL : 072-609-0369<店舗情報>◆CURRY&NOBLE強い女住所 : 埼玉県比企郡小川町大塚171-7TEL : 0493-81-5681<店舗情報>◆リッチなカレーの店 アサノ住所 : 東京都町田市原町田4-5-19 町田仲見世飲食街TEL : 042-729-7258<店舗情報>◆ビリヤニ専門店 INDIA GATE住所 : 京都府京都市中京区天神山町271TEL : 075-708-2414

日本の伝統的洋食文化の再評価。インバウンド需要に伴う、カツカレーニーズの増加。そして、多様化したカレーとカツとの関係を再構築した「ネオカツカレー」の出現。2025年=昭和100年の今、カツカレーの大きな波を感じにイベントへ足を運んでみては?

▼「カツカレー★オールスターズ - 昭和100年のカツカレー -」イベント概要

︎2025年4月出店スケジュール

︎2025年5月出店スケジュール

イベント情報ページ:https://www.pocketcurry.com/2025/03/10/815/

開催日程:2025年4月1日〜6月1日

会場:東京都中央区銀座3-5-16(銀座スイス 旧店舗)

営業時間:【月〜金】11:00〜15:30(15:00 L.O.)、 17:30〜21:00(20:30 L.O.)※5月20日以降はアイドルタイムなしの営業、各店最終日は19:00終了予定(18:30 L.O.)

【土・日・祝】11:00〜21:00(20:30 L.O.)※出店店舗によりアイドルタイムあり、イベント最終日6月1日は19:00終了予定(18:30 L.O.)

写真:ポケットカレー株式会社

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

