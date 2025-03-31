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Billboard Live is one of the few luxury venues where you can enjoy live music by your favorite artists while having drinks and food! I feel honored to have been entrusted with the responsibility of painting the billboard of the venue.TOWA TEI
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