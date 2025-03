TOWA TEIが、東京、横浜、大阪にあるライブレストラン・Billboard Liveのテーマ曲「THE BILLBOARD」を手掛けた。

明日4月1日より、各会場や関連するコンテンツで同曲の公開がスタートする。

本楽曲は、TOWA TEIの遊び心が散りばめられたものに。Billboard Liveにおける過去の出演者や会場のイメージからインスパイアを受けて完成したとのこと。

■TOWA TEI コメント

Billboard Liveは、好きなアーティストの生演奏を、お酒や食事と共に楽しめる数少ない贅沢な時空間です!その看板描きの様なものを一任されて光栄に思います。TOWA TEI

Billboard Live is one of the few luxury venues where you can enjoy live music by your favorite artists while having drinks and food! I feel honored to have been entrusted with the responsibility of painting the billboard of the venue.TOWA TEI

(文=リアルサウンド編集部)