¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤³¤Î¹ñ¤Î¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃø¤·¤¯ÉÔÅö¤ÇÀµµÁ¤ËÈ¿¤¹¤ëÈ½·è¡×ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸µ¼ÒÄ¹¡Ø¤¨¤óºá¡Ù¤á¤°¤ë¹ñÇåÁÊ¾Ù¡¡¸µ¼ÒÄ¹Â¦¤¬¹µÁÊ¡¡ÂçºåÃÏºÛÈ½·è¤ËÉÔÉþ¡¡¡Ö¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡ª¡×Åö»þ¤ÎÆÃÁÜÉô¸¡»ö¤¬°Ò°µÅª¡¦Éî¿«Åª¼è¤êÄ´¤Ù¤â¡Ä¡ÖÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤Ë°ãË¡À¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð³Û²£ÎÎ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸µ¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÁÜºº¤Î°ãË¡À¤òÁÊ¤¨¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¡£
¡¡ÂçºåÃÏºÛ¤Ï3·î21Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡Ö°ãË¡À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§Äê¤»¤ºÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3·î31Æü¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¸µ¼ÒÄ¹Â¦¤¬¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤âÌµºá¤¬³ÎÄê¡¡¡Ö°ãË¡¤ÊÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤À¤Ã¤¿¡×¹ñ¤òÄóÁÊ¢¡
¡¡»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ëµõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò¶¯Í×¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤µ¤ì¤¿°ãË¡¤ÊÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢7²¯7ÀéËü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¹ñ¤òÄóÁÊ¡£
¡¡¤³¤Î¹ñÇåÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡Ê52¡Ë¤¬¡¢Åö»þ»³´ß¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö³º¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÃËÀ¤Ï¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤ä»³´ß¤µ¤ó¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2019Ç¯12·î8Æü¤ÎÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¡Û
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥Ã¤È´ù¤ò1ÅÙÃ¡¤¡Ë±³¤À¤í¡£¡Ä¡Äº£¤Î¤¬±³¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
»³´ß»á¤ÎÅö»þ¤ÎÉô²¼¡Ö»ö¼Â¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢²¿¤âÊÑ¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡ª»×¤¤ÀÚ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡ªÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡×
Éô²¼¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ç¡Ä¡×
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡ª¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¶¼Ç÷Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¡¢Éî¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2019Ç¯12·î8Æü¤ÎÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¡Û
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö¤ª»î¤·¤ÇÂáÊá¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¿Í¤Î¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤»¤ë¸¢ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö¸¡»¡¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡ªÌ¿·ü¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¡£¤«¤±¤Æ¤ëÅ·Çé¤Î½Å¤µ¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×
¡Ú2019Ç¯12·î9Æü¤ÎÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¡Û
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö¤Ï¤Ê¡ÊºÇ½é¡Ë¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¡Ê»³´ß¤µ¤ó¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¡¢ÉáÄÌ¡©²¿¤«ÍýÍ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤¬Íß¤·¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¤ÎÉ¾È½¤ò¤ª¤È¤·¤á¤¿¡¢À¤´Ö¤ÎÉ¾È½¤ò¤ª¤È¤·¤á¤¿Âçºá¿Í¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö²ñ¼Ò¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê±Ä¶ÈÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤«¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ»³²¡¢Çå½þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡©10²¯¡¢20²¯¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤ò¤·¤ç¤¦¡ÊÇØÉé¤¦¡Ë³Ð¸ç¤Çº£¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÅÄÞ¼¸¡»ö¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´é¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡°ìÏ¢¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¸å¡¢Åö»þ¤ÎÉô²¼¤Ï»ö·ï¤Ø¤Î¼«¤é¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡È»³´ß¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡É¤È¤¹¤ë¶¡½Ò¤ËÅ¾¤¸¡¢ÆÃÁÜÉô¤Ï¤½¤ì¤ò½ÅÍ×¤Êº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢»³´ß¤µ¤ó¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡È»³´ß¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡É¤È¤¹¤ë¶¡½Ò¤Ï¡¢»³´ß¤µ¤ó¤Î·º»öºÛÈ½¤Ç¿®ÍÑÀ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÅö»þ¤ÎÉô²¼¼«¿È¤ÏÍºá¤¬³ÎÄê¡Ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅÄÞ¼¸¡»ö¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔ¡×¤Îºá¤Ç·º»öºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÅö»þ¤ÎÆÃÁÜÉô¤Î¸«Î©¤Æ¼«ÂÎ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¡×ÂçºåÃÏºÛ¤Ï ¡È°ãË¡À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É ¤ÈÈ½ÃÇ¢¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢3·î21Æü¤Î¹ñÇåÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤ÇÂçºåÃÏºÛ¡Ê¾®ÅÄ¿¿¼£ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÞ¼¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¡½Ò¤ÎÇ¤°ÕÀ¤ä¿®ÍÑÀ¤ËÂ¿Âç¤Êµ¿µÁ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ëÂÖÍÍ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅÄÞ¼¸¡»ö¤Î°ÒÇ÷¤Ë¤è¤ê¡¢»³´ß»á¤ÎÅö»þ¤ÎÉô²¼¤¬µõµ¶¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤ÎÆÃÁÜÉô¤Î¸«Î©¤Æ¼«ÂÎ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»³´ß¤µ¤ó¤Î´ØÍ¿¤ò¹ÎÄê¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¶¡½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤âÉÔ¹çÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤Ç¡¢¹çÍýÀ¤¬ÅþÄì¹ÎÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢»³´ß¤µ¤ó¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¡£»³´ß¤µ¤ó¤ÎÀÁµá¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ3·î31Æü¡¢»³´ß¤µ¤ó¤ÏÂçºå¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹µÁÊ¤ËºÝ¤·¤Æ»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃø¤·¤¯ÉÔÅö¤ÇÀµµÁ¤ËÈ¿¤¹¤ëÈ½·è ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¹âºÛ¤ÇÇË´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³´ß¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÃæÂ¼ÏÂÍÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢31Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÊ¤¤·¤Æ¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ºÛÈ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤Î¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¹ñ²ÈÇå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÁÜººÅö¶É¤¬¡Ë¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¾¾ËÜÎ¦¡Ë