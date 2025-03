Samsungの新ミッドレンジスマホ「Galaxy A36 5G」が日本で発売へ!NTTドコモ版とメーカー版がBluetooth認証通過

Samsung Electronics(以下、Samsung)は2日(現地時間)、同社が展開する現地時間)、Samsung Electronics(以下、Samsung)が展開する「Galaxy」ブランドにおけるエントリーからミッドハイレンジクラス向けスマートフォン(スマホ)「Galaxy A」シリーズの新商品として「Galaxy A56 5G(型番:SM-A566*)」および「Galaxy A36 5G(型番:SM-A366*)」、「Galaxy A26 5G(型番:SM-A266*)」を発表しています(*は任意の英数字)。

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

一方、Bluetoothの認証団体であるBluetooth SIGにおいてこのうちのGalaxy A36 5Gとなる「SM-A366B」および「SM-A366E」、「SM-A366E_DS」、「SM-A366Q」、「SC-54F」が2025年1月23日(木)付で認証を通過したことを掲載しています。DN(Design Number)は「Q343188」。これにより、型番規則からSM-A366Qはいわゆる「SIMフリーモデル」となる日本のオープン市場向け(以下、メーカー版)、SC-54FはNTTドコモ向けとなります。そのため、Samsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンがGalaxy A36 5Gを日本で発売する準備を進めていることが明らかになりました。なお、Galaxyでは先ごろに発売された「Galaxy A25 5G」などのように海外で販売されている製品とは異なる仕様の日本独自モデルを展開していますが、この場合には型番が海外向け「SM-A256*」、日本向け「SM-A253*」と最後の数字が異なりますが、Galaxy A36 5Gは数字部分は同じなため、海外向けと仕様はほぼ同じとなると見られます。一方、NTTドコモからも販売されることを考えると、日本市場でニーズの高いおサイフケータイ(FeliCa)には対応しているのではないかと予想されます。これまでGalaxyではGalaxy Aシリーズでは主にコストパフォーマンスの高いミッドハイレンジスマホとして「Galaxy A55 5G」などのGalaxy A5*シリーズを展開してきましたが、今年はひとまず昨今の物価高や円安の影響などもあってかより価格の安いGalaxy A3*シリーズが登場することになりそうです。Galaxy A36 5GはSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるエントリーからミッドレンジクラスのGalaxy Aシリーズの最新機種で、新たにGalaxy Aシリーズでは初の創造性を再考する人気のA機能「Galaxy AI」搭載を含むAwesome Intelligenceを統合し、耐久性と寿命の向上、堅牢なセキュリティーとプライバシー保護を実現して安全で長持ちするモバイル体験を提供する製品に仕上がっているということです。Awesome IntelligenceはGalaxy Aシリーズ向けに開発されたGalaxy Aシリーズで利用可能な初の包括的なモバイルAIであり、強力で楽しく使いやすいAIツールを提供し、Android 15ベースの独自プラットフォーム「One UI 7」とともにGalaxy Aシリーズを利用する人に素晴らしい検索と視覚体験をもたらします。また昨年のGalaxy Aシリーズで人気を博したGoogleの「かこって検索」にも対応し、画面からの検索と発見がこれまで以上に簡単になります。一方、これらのAI機能を快適に実現するためにチップセット(SoC)には4nmプロセス(Samsung LPX)で製造されたQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform(型番:SM6475-AB)」(オクタコアCPU「2.4GHz Kryo Gold(Cortex-A78ベース)コア×4+1.8GHz Kryo Silver(Cortex-A55ベース)コア×4」、GPU「940MHz Adreno 710」が搭載され、内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージは6GB RAM+128GBストレージ、8GB RAM+128GBストレージ、8GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+256GBストレージのモデルが用意されています。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:19.5の約6.7インチFHD+(1080×2340ドット)Super AMOLED(有機EL)ディスプレイ(約385ppi)で、最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度1900nits(ピーク時)、8bitカラー(1600万色表示)、Vision Boosterなどとなっており、パンチホール部分には約1200万画素CMOS/広角レンズ(F2.2)のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証として画面内指紋センサーも搭載しています。また画面は強化ガラス「Gorilla Glass Victus+」(Corning製)で覆われ、背面パネルもGorilla Glass Victus+が用いられて落下などでも割れにくく傷が付きにくくなっているとし、側面などのフレームは樹脂製となっており、防水・防塵(IP67)に対応しています。サイズは約162.9×78.2×7.4mm、質量は約195g、本体色はAwesome LavenderおよびAwesome Black、Awesome White、Awesome Limeの4色がラインナップされています。リアカメラは以下のトリプル構成で、明るく鮮明な10bitカラーによるHDR撮影に対応しているほか、クリエイター向けのツールでカメラ体験を新たなレベルに引き上げ、インテリジェントなビジュアル編集を通じて新しいエキサイティングな方法で創造性を高めることができるようになっているとのこと。またモーションフォトでは最大5人までの最高の表情や特徴を選択して組み合わせることで完璧なグループショットをこれまで以上に簡単に撮影できるため、誰かが瞬きしたり目をそらしたりしても1枚の完璧な写真が作れます・約5000万画素CMOS(1/1.96型、PDAF、4in1)+広角レンズ(F1.8、OIS)・約800万画素CMOS(1/4.0型、1画素1.12μm)+超広角レンズ(F2.2、画角123°)・約200万画素CMOS+マクロレンズ(F2.4)バッテリー容量は5000mAで、日々の利用に対応できるように設計されており、最大29時間の連続動画時間となったほか、最大45Wの急速充電「Super Fast Charge 2.0」にも対応し、0%から100%まで約68分で充電できるとのこと。またミッドレンジクラスながらもより大きなベイパーチャンバーが搭載され、パフォーマンスの安定性に役立ち、スムーズなゲームプレイやビデオ再生、マルチタスクを実現します。音響面ではステレオスピーカーを搭載。その他の仕様ではUSB Type-C端子(USB 2.0、OTG)、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4および5GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.4 LE、NFC Type A/B、位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど)、加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、仮想近接センサー、Samsung Knoxなど。なお、microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載となっています。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は販売される国・地域、通信事業者などによって異なりますが、欧州向けは以下の通り。SIMはnanoSIMカード(4FF)が2つとデュアルeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)をサポートしており、nanoSIMカード×2またはnanoSIMカード+eSIM、eSIM×2のどれかで利用できます。OSはAndroid 15ベースのOne UI 7がプリインストールされており、最大6世代のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートを保証しています。

