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Que alguien me explique lo del cuello de Jens Odgaard. pic.twitter.com/QYdKWr4t6X— Offsider (@Offsider_ES) March 30, 2025