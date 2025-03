マカロニえんぴつが、映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌「NOW LOADING」ミュージックビデオのメイキング映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。「NOW LOADING」は累計600万部突破のコミックスを原作とした映画『山田くんとLv999の恋をする』の主題歌であり、同楽曲ミュージックビデオには映画主演の山下美月が出演、既に180万回再生を突破している。

2025年3月12日発売EP予約リンク:https://macaroni.lnk.to/imadakisimeru_EPEP配信サイト:https://tf.lnk.to/Imadakishimeru【初回生産限定盤(Blu-ray +CD)】TFCC-89793-89794 / \4,400(税込)・三方背スリーブケース特別仕様・CD4曲収録(通常盤共通)▼Blu-ray:『TRIP INSIDE〜OsakaーJo Hall & Nippon Budokan〜』LIVE映像+インタビュー映像を含む完全版01. OKKAKE02. レモンパイ03. チューハイ少女04. 愛のレンタル05. listen to the radio06. poole07. MUSIC08. メレンゲ09. 月へ行こう10. two much pain11. なんでもないよ、12. JUNKO13. カーペット夜想曲14. ブルーベリー・ナイツ15. リンジュー・ラヴ16. 悲しみはバスに乗って17. 哀しみロック18. 忘レナ唄19. 洗濯機と君とラヂオ20. 星が泳ぐ21. 青春と一瞬22. hope【期間生産限定『アオのハコ』盤(CD)】TFCC-89795 / \2,200(税込)・アニメ『アオのハコ』描き下ろしジャケット仕様・通常盤CD5曲目に「然らば」Anime sizeを追加収録【通常盤(CD)】TFCC-89796 / \1,650(税込)▼CD収録曲01. 然らばTV アニメ『アオのハコ』第 2 クールオープニングテーマ02. NOW LOADING映画「山田くんとLv999の恋をする」主題歌03. 前世よ、しっかり長谷川大喜・作曲04. ロング・グッドバイ田辺由明・作曲●店舗別特典・購入者特典・アニメイト / アニメイト通販:TVアニメ『アオのハコ』イラスト ましかくブロマイド・Amazon.co.jp:メガジャケ※商品の形態別にメガジャケの絵柄が異なります・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE:スクエア缶バッチ・HMV:スマホサイズステッカー・トイズストア:ポストカード(2枚セット)・セブンネットショッピング:ピック・ 応援ショップ:B2ポスター ※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります●ライブハウス会場購入特典2/3(月)のZepp DiverCityを皮切りにスタートする<マカロックツアーvol.19 〜いざvol.10のリベンジ! 持ち寄ろう、それぞれのhope篇〜>ツアーの各会場のCD売り場にて、マカロニえんぴつのCD / DVD / Blu-rayをご購入の方に、商品を1枚ご購入につき会場限定特典として「hope tour パス風ステッカー(会場別)」を1枚プレゼント。またNew EP「いま抱きしめる 足りないだけを」を全3形態から1種を各会場にてご予約の方には、CD1枚ご予約につき「hope tour パス風ステッカー(会場別)」と「店舗別予約・購入者特典」の2種類をW特典としてプレゼント■配信シングル「然らば」2025年1月3日配信配信リンク:https://tf.lnk.to/Saraba※TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ▼TVアニメ『アオのハコ』放送日:毎週木曜よる11時56分から放送局:TBS系28局全国同時放送中