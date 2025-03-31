²Î¿´¤ê¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
²Î¿´¤ê¤¨¤¬¡¢4·î2Æü¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò2¼Ò¤«¤éÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë¤Ï¡¢4¶ÊÏ¢Â³¤Ç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÀèÆü¤ÎNHK¡ØÀ¸¤Ç¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·À¸²Î¾§¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡×¡¢º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¼î¶Ì¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø²Î¥¦¥Þ½÷²¦ Æü´Ú·èÀï - JAPAN ROUND-¡Ù¤ÇºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¡¢¤³¤Á¤é¤â½éÈäÏª¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤À¡£
¡ØSONGS¡Ê²Î¡Ë¡Ù
¡¦È¯Çä¸µ¡§¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§VICL-66056¡¡
¡¦À½ÉÊ²Á³Ê¡§3,500±ß [ÀÇ¹þ¤ß]
[¼ýÏ¿¶Ê] ¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î¼ê
1 Æ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ê¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ë
2 Àã¤Î²Ú¡ÊÃæÅçÈþ²Å¡Ë
3 Îø¿Í¤è¡Ê¸ÞÎØ¿¿µÝ¡Ë
4 ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ê¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë
5 ÌÚÍö¤ÎÎÞ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë
6 ¤¿¤½¤¬¤ì¥Þ¥¤¡¦¥é¥Ö¡ÊÂç¶¶½ã»Ò¡Ë
7 ¿°¤è¡¢Ç®¤¯·¯¤ò¸ì¤ì¡ÊÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡Ë
8 å«¡Ê¶¶¹¬É×¡Ë
9 ³¹¤ÎÅô¤ê¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë
10 ¤Ä¤Ð¤µ¡ÊËÜÅÄÈþÆà»Ò.¡Ë
11 ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
12 ¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
¡ØHEARTS¡Ê¿´¡Ë¡Ù
¡¦È¯Çä¸µ¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§AVCD-63705
¡¦À½ÉÊ²Á³Ê¡§3,500±ß [ÀÇ¹þ¤ß]
[¼ýÏ¿¶Ê] ¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î¼ê
01.Íã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡¡(ÀÖ¤¤Ä»)
02.°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡ÊSuperfly¡Ë
03.¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ë
04.Àã¤Î²Ú - Strings Edition -¡ÊÃæÅçÈþ²Å¡Ë
05.ÁÕ(¤«¤Ê¤Ç) ¡Ê¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë
06.¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡ÊÂçÄÍ°¦¡Ë
07.°¦¤Î¤¦¤¿¡Ê¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ë
08.¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡ÊÃæ¹§²ð¡Ë
09.½©ºù¡Ê»³¸ýÉ´·Ã¡Ë
10.Friend¡Ê°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡Ë
11.200ÇÜ¤ÎÌ´¡ÊLetit go¡Ë
12.ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯