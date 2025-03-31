Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò¸«Ä¾¤·¡Ä»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤Î»à¼Ô¤ÏºÇÂç500¿Í¤ÈÁÛÄê
¹ñ¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤·31Æü¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ª¤è¤½500¿Í¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É9¥¯¥é¥¹¤È¤µ¤ì¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡¢¹ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Èï³²ÁÛÄê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤º¤ì¤âºÇÂçÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñ¤Ç»à¼Ô¿ô¤Ï¤ª¤è¤½29Ëü8000¿Í¡¢·úÊª¤ÎÁ´²õ¾Æ¼º¿ô¤Ï235ËüÅï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¤¤¤º¤ì¤â¡¢2014Ç¯¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÁÛÄê¤è¤êÈï³²¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç¤ª¤è¤½500¿Í¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤è¤½400¿Í¤È8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤è¤½70¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÎÁ´²õ¾Æ¼ºÅï¿ô¤Ï4900Åï¡¢Éé½ý¼Ô¿ô¤Ï5200¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÏºÇÂç¤Ç4¥áー¥È¥ë¤«¤é5¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÄÅÇÈ¤¬ºÇ¤âÁá¤¯ÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤¬Ìø°æ»Ô¤ÇºÇÃ»¤Ç90Ê¬¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢¾å´ØÄ®¤Î99Ê¬¡¢¸÷»Ô¤Î106Ê¬¡¢¼þËÉÂçÅçÄ®¤Î107Ê¬¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©¤ÏµîÇ¯4·î¤«¤é¡ÖÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈËÉºÒÂÐºö¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤ÇÆÈ¼«¤Ë¡¢Èï³²ÁÛÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£