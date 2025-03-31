ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¡ÖÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë°ÂÅÈ¡×¼«Ì±¡¦¿¹»³»á¡Ö½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¡×¶¯Ä´¡¡¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£»á¤â¡ÖÌîÅÞ¤ÈÇ®¿´¤ÊµÄÏÀ¤òÉ¾²Á¡×
2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï31Æü¡¢¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤ò¤·¤Æ°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿¹»³»á¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤ò¤·¤Æ°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢ÂçÊÑÆñ¤·¤¤¹ñ²ñ±¿±Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñÇÉ¤ÎÍý²ò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢½°±¡¤Ç¤ÎºÎ·è¤ËÀèÎ©¤ÄÅÞ¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢¡ÖÌîÅÞ¤ÈÇ®¿´¤ÊµÄÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆ½¤Àµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö´µ¼ÔÃÄÂÎÅù¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¯ÃúÇ«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¼óÁê¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹â¤¯É¾²Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£