¹Äµï¤Îºù¡È±£¤ì¤¿Ì¾½ê¡É¡¡¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤â¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¡Ä
¡¡¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹Äµï¤Îºù¡£¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤â¤ªÇ¦¤Ó¤Ç»¶ºö¤µ¤ì¤¿±£¤ì¤¿¹Äµï¼þÊÕ¤Îºù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¸«º¢¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡Ä¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌÚ¶¶¤¬¤«¤«¤ëÊ¿ÀîÌç¤Îºù
¢£¡È¹Äµï¤Îºù¡É¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤â¤ªÇ¦¤Ó¤Ç
¡¡29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹Äµï´¥ÄÌ¤ê½Õ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¡£²Ö¸«µÒ¡Ê80Âå¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ìÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡È¹Äµï¤Îºù¡É¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Â¾¤Ë¤â¤ª¹è¡Ê¤Û¤ê¡Ë±è¤¤¤Ëºé¤¸Ø¤ë¡ÖÀéÄ»¥±Ê¥¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¹Äµï¤ÎËÌÂ¦¡¢ËÌµË¶¶Ìç¤È´¥Ìç¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢°ÊÁ°¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤Ç»¶ºö¤µ¤ì¤¿ºù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Äµï¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸«½ê¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢ÀéÄ»¥±Ê¥¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡È¹Äµï¤Îºù¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢º®»¨¤Î´ËÏÂ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀéÄ»¥±Ê¥¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ºùÊÂÌÚ¤Ï¡Ä¡£ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡»³ºê¿¿Íý¤µ¤ó
¡Ö±Ñ¹ñÂç»È´ÛÂ¦¤Î¤Û¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤â¸ø±à¤È¤È¤â¤ËºùÊÂÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßºÆÀ°È÷Ãæ¤Î¡Ö¹ñÎ©·à¾ì¡×¤Îºù¡£ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡»³ºê¿¿Íý¤µ¤ó
¡Öµì¹ñÎ©·à¾ì¤âÉßÃÏÆâ¤Îºù¡£¤¤¤º¤ì¹©»ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤âº£¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÄí±à¤â150¼ïÎà¤Îºù¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÄ¹¤¯¤ª²Ö¸«»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ï30Æü¡¢Ëþ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌÚ¶¶¤¬¤«¤«¤ëÊ¿ÀîÌç¤Îºù¤â¸«º¢¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£ÀéÂåÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡»³ºê¿¿Íý¤µ¤ó
¡ÖÀéÄ»¥±Ê¥¤À¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×