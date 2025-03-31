¡Ö¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼Â¸½¡×¡¡»³¸ý¸©·Ù¤Ç¤â68¿Í¤¬Âà¿¦¡¡ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¥¹¥¿ー¥È
»³¸ý¸©·ÙËÜÉô¤Ç¤â31Æü¡¢Âà¿¦¤¹¤ë·Ù»¡´±¤ä·Ù»¡¿¦°÷¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦¼Ô¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï»³¸ý¸©·ÙËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¸©·Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢·Ù»¡´±59¿Í¡¢·Ù»¡¿¦°÷9¿Í¤¬Âà¿¦¤·¤Þ¤¹¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢·§ºäÎ´ËÜÉôÄ¹¤¬ÂåÉ½¼Ô¤ËÉ½¾´¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ »³¸ý¸©¤Î¼£°Â°Ý»ý¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà¿¦¼Ô¤¿¤Á¤òÏ«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°¤ÎÃÏ°èÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿µ×ÊÝÎ´¤µ¤ó¤¬¡¢Âà¿¦¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ªÎé¤Î¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆâ»³ÎµÃË Á°¸òÄÌÉôÄ¹¡Ë¡Ö26ºÐ¤Î»þ¤ËÇò¥Ð¥¤¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¸òÄÌÉôÌç¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¤¹¤ë¤È»àË´»ö¸Î¤âÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢ ¾¯¤Ê¤«¤é¤º»ä¤Î·Ù»¡¿ÍÀ¸¤Ç¸©Ì±¤Î°Â¿´¤È°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¡Ê¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡×
¼°¤Î¸å¡¢Âà¿¦¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£