カクバリズム期待の新人シャッポが、1stアルバム『a one & a two』を2025年4月23日(水)にリリースすることを発表した。デビューシングル『ふきだし』は即完売、細野晴臣氏のバックバンドとして海外公演も経験するなど、その音楽センスとキャリアは急成長中のシャッポ。さらに、タワーレコードの”タワレコメン”にも選出されている。ベーシストの細野悠太は、日本の音楽レジェンド細野晴臣の孫。シャッポは、1940年代の大衆音楽や映画音楽のルーツを独自のセンスで昇華し、インストゥルメンタルと歌を織り交ぜたユニークな世界観を構築している。

1stアルバム『a one & a two』には、既発曲「ふきだし」をはじめ、インスト12曲とメンバーそれぞれが歌唱する2曲の全14曲を収録。海老原颯(Dr.)、小山田米呂(Gt.)、功刀源(Lap steel./Ålborg)、Miya(Ålborg)らカクバリズムの仲間たちがサポートメンバーとして参加し、高橋一(Tp./思い出野郎 A チーム)、安田くるみ(Tb./Ålborg)、野村卓史(Key.)も華を添えている。さらに、「めし」の朗読部分には、小説家・柚木麻子が特別寄稿するなど、シャッポの音楽的探求心が凝縮された作品となっている。<リリース情報>シャッポ『a one & a two』2025年4月23日(水)リリース=収録曲=1. "a one"2. めし3. 御法度4. Chitotong5. ふきだし6. コンボ !!!!!!!!!!7. "&"8. そのあと9. ATOH10. You Came a Long Way from St.Louis11. "a two"12. あなたならどうする?13. スタンダード14. Love's Old Sweet Song<ライブ情報>全国ツアー『a one & a two』Release Tour2025年5月18日(日)「CIRCLE 25」@福岡県・海の中道海浜公園野外劇場2025年5月19日(月)福岡・UTERO2025年6月2日(月)東京・代官山 晴れたら空に豆まいて2025年6月13日(金)石川・金沢 もっきりや2025年6月14日(土)京都・CLUB METRO2025年6月15日(日)愛知・K.D ハポン - 空き地 -