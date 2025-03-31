ÂçÂ¼ÖÂ¡¢¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ö93ºÐ¤ÇÂç¤¤Ê¾Þ¡ÄÖÂ¤Á¤ã¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×ÎÞÉâ¤«¤Ù´¶¼Õ¸ì¤ë
ÇÐÍ¥ÂçÂ¼ÖÂ¡Ê93¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂè46²ó¾¾Èø·ÝÇ½¾ÞÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÂçÂ¼¤Ï¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÈÖÆ¬¤Ï¤ó¤ÈÃúÃÕ¤É¤ó¡×¡ÖÆÜÇÏÅ·¶é¡×¤Ê¤É¤Ç¶Ã°ÛÅª»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö·àÃÄ¡¦¾Ð¤¤¤Î²¦¹ñ¡×¡Ö·àÃÄ´î·à¡×ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ´î·àÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¾åÊý¤Î¾Ð¤¤¤òÁ´¹ñ¶è¤ØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¸ùÏ«¾Þ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¾Þ¾õ¤È¾ÞÇ×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ï¤¤¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢93ºÐ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê´î·àÌò¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤ÄÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£93ºÐ¤Ç¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÖÂ¤Á¤ã¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¾Þ¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¾¾Èø·ÝÇ½¿¶¶½ºâÃÄ¤Ë¤è¤ê¡¢1979Ç¯¡Ê¾¼54¡Ë¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë·à¾ì·ÝÇ½¤ò½õÀ®¤·¡¢¿¶¶½¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¡¢·ÝÇ½¤ÎÊÝÂ¸µÚ¤Ó¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£