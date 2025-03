世界大手の玩具メーカー「マテル」から、映画『ウィキッド ふたりの魔女』モチーフのドールが登場!

マテル 映画『ウィキッド ふたりの魔女』ドール

販売店舗:Amazon

※商品によっては予約時点で完売している可能性があります。

世界大手の玩具メーカー「マテル」から、映画『ウィキッド ふたりの魔女』モチーフのドールが登場!

杖やほうきなどの小物までしっかり再現され台座もついた「デラックス・グリンダ」「デラックス・エルファバ」はコレクションにぴったり。

劇中の衣装を表現した「ファッションドール グリンダ」「ファッションドール エルファバ」と合わせて紹介していきます。

デラックス・グリンダ

発売日:2025年4月5日

価格:9,900円(税込)

映画『ウィキッド ふたりの魔女』に登場するグリンダをモチーフにしたコレクター向けドール。

身体の11箇所の関節を動かすことができ、映画のシーンを再現させたり、好きにポーズを取らせて飾ることができます。

ドールスタンドが付属しています。

虹色に輝く泡の模様が施された、フリルたっぷりのピンクのドレスを身に纏ったグリンダ。

豊かなブロンドヘアにはカールがかかり、大ぶりなティアラとイヤリングが高級感を引き立てます。

グリンダを象徴するアイテム、杖が付属。

ピンクがかったクリア素材で幻想的な印象です。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界観を表現した特別なボックス入り。

優しさあふれるポーズをとっていて、そのまま飾っておくのもおすすめです。

デラックス・エルファバ

発売日:2025年4月5日

価格:9,900円(税込)

映画『ウィキッド ふたりの魔女』に登場するエルファバをモチーフにしたコレクター向けドール。

「デラックス・グリンダ」と同じく身体の11箇所の関節が稼働します。

手首の繊細な所作まで表現することができ、ダイナミックにポーズをとったり、映画のシーンを再現することができます。

魔女の帽子、緑の肌と編み込んだブレイズの黒髪で、映画から出てきたかのようエルファバのコレクタードール。

「デラックス・グリンダ」と同様に台座付きなので、自立して飾れるのも嬉しいポイント。

トレードマークの魔女の帽子やほうき、

そしてバッグがセットに。

エルファバならではのルックスに、仕上げのアクセントを加えます。

そのままでディスプレイも可能なボックスパッケージ入り。

ボックスの背景にはエメラルド・シティの様子が描かれ、物語の世界観を引き立てます。

ファッションドール グリンダ

発売日:2025年4月5日

価格:7,150円(税込)

映画『ウィキッド ふたりの魔女』に登場するグリンダをモチーフにしたファッションドール。

劇中でも印象的なファッショナブルなコスチュームをドールで表現しています。

クラッチバッグ、ネックレス、ヘアクリップなどおしゃれな小物付き!

アクセサリーを付けたり、スタイリングしたりできる長いブロンドヘアも、グリンダのキャラクターをそのまま再現しています。

ファッションドール エルファバ

発売日:2025年4月5日

価格:7,150円(税込)

映画『ウィキッド ふたりの魔女』に登場するエルファバをモチーフにしたファッションドール。

編み込んだブレイズの長い髪や緑色の肌など、映画のディテールに忠実な、エルファバならではの外見を備えています。

生地の透け感など映画そのままのファッションを丁寧に表現。

着せ替え可能なファッションなので、手持ちのアイテムでドレスアップすることも可能です。

エルファバ愛用のバッグや、

帽子といった小物も付属。

胴体、肘、手首、膝を動かすことができます。

劇中シーンを再現できるドール。

マテル 映画『ウィキッド ふたりの魔女』ドール「デラックス・グリンダ」「デラックス・エルファバ」、「ファッションドール グリンダ」「ファッションドール エルファバ」は、Amazonで販売中です。

© Universal City Studos LLC. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

