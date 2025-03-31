¡Ú¸¶È¯¡ÛºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¸©Ì±ÅêÉ¼¾òÎã°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÎ×»þ¸©µÄ²ñ¡¡4·î16Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¡¡Ô¿·³ã¡Õ
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¸©Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤¬Ä¾ÀÜÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©µÄ²ñ¤Ï31Æü¡¢4·î16Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÎ×»þ²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÏÀè½µ¡¢Ìó14Ëü3000¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤ò¸©¤ËÄó½Ð¤·¸©Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤ò¡ÖÄ¾ÀÜÀÁµá¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢31Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÏÎ×»þ²ñ¤ò4·î16Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂåÉ½¼Ô¤¬°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¼«¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¼±·Ð¸³¼Ô1¿Í¤ò»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ¾·¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¸©µÄ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¼Áµ¿¤È°ìÈÌ¼Áµ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾òÎã°Æ¤Ë¤Ï²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¡Ö°Õ¸«¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©Ì±ÅêÉ¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃÎ»ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ,
Åìµþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
ÀÅ²¬,
²£ÉÍ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾åÅÄ