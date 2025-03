¡Öa bed of roses¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¥Ð¥é¤Î¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤Ê¤Ë¤òÉ½¤¹¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

果たして、正解は?

正解は「とても楽な(楽しい)こと」でした!

「a bed of roses」は、「快適で困難のない状況」や「とても楽な(楽しい)こと」を意味する表現です。

直訳すると「バラのベッド」ですが、バラの花びらの上で寝るように心地よく、苦労がないことを表します。

この表現は、17世紀の詩人クリストファー・マーロウの詩に由来すると言われていますよ。

「Life is not always a bed of roses.」

(人生はいつも楽なものとは限らない。)

あなたはわかりましたか?

