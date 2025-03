DEZERT主催<SUMMER PARTY ZOO>が2025年も開催されることが発表となった。2024年8月に開催された夏祭り一大イベント<SUMMER PARTY ZOO>が、8月2日にZepp Haneda>にて開催される。<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025>は2024年に引き続き、“夏祭り”がコンセプト。「昨年を超えるハッピーをお届けしたい」というDEZERTのSORAの強い想いによって、現在SORAは様々なアーティストにオファーをかけようとしており、様々な演目を思案しているとのこと。

■LIVE Blu-ray『DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」』



2025年5月14日(水)発売【通常盤 (Blu-ray)】CRXP-10016 ¥8,800(税込)▼Blu-ray ※全21曲<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>2024.12.27 日本武道館ライブ1. 心臓に吠える 2. 君の脊髄が踊る頃に 3. Sister 4. 匿名の神様 5. ミスターショットガンガール 6. Call of Rescue 7. さぁミルクを飲みましょう。 8. 神経と重力 9. ストロベリー・シンドローム 10. 「変態」 11. 私の詩 12. ミザリィレインボウ 13. 僕等の夜について 14. 「遺書。」 15. 「君の子宮を触る」 16. 再教育 17. TODAY-Encore- 18. オーディナリー 19. 「殺意」 20. 「秘密」 21. 「切断」・Documentary of the day・DEZERT “Ordinary days” 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜【ひまわり盤(Blu-ray+2CD)】CRZP-59 ¥14,300(税込)※ファンクラブ会員限定販売・64Pライブ写真集・ミニジャケット・キーホルダー2種( 「The Heart Tree」「傑作音源集「絶対的オカルト週刊誌」」絵柄)付・三方背ケース仕様▼Blu-ray・<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>2024.12.27 日本武道館ライブ・Documentary of the day・DEZERT “Ordinary days”〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜※以上3コンテンツ通常盤と同内容・今日のDEZERT▼CD(2枚組)・<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>2024.12.27 日本武道館ライブ※収録曲はBlu-rayと同じく(全21曲)●Amazon特別企画:発売記念イベント及びスペシャル特典下記専用販売ページからご購入いただいたお客様対象に発売記念イベント『〜デザート勉強会〜』にご参加、またはスペシャル特典がもらえる施策が決定。[特典内容]A:第1部 〜デザート勉強会〜みんなで武道館までのDEZERT史を振り返るんだっ!5月18日(日) 集合時間12:00 開演13:00※Amazon.co.jp限定(イベント参加シリアルコード[A:1部][13:00]付) [Blu-ray]https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DTZRZSB:第2部 〜デザート勉強会〜DEZERTの未来について。5月18日(日) 集合時間16:00 開演17:00※Amazon.co.jp限定(イベント参加シリアルコード[B:2部][17:00]付) [Blu-ray]https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DZ3PL1※AB共にメンバー全員出演 / 会場は都内某所C:スペシャル特典(メンバー全員の直筆サイン色紙+ランダムでメンバーからのメッセージ付き)※Amazon.co.jp限定(メンバー全員直筆サイン入り色紙+ランダムでメンバーメッセージ[C]付) [Blu-ray]https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DZ21F2●「ひまわり盤」購入者イベント 個室・個別ポスターサイン会5月24日(土)& 25日(日)都内某所にて開催※イベント詳細及び、イベント参加券付き商品のご予約に関する詳細は後日発表