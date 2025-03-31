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[CD¡ÜDVD]
AVCD-98180/B \2,300 (ÀÇÈ´) / \2,530 (ÀÇ¹þ)
[CD¡ÜBlu-ray]
AVCD-98181/B \2,300 (ÀÇÈ´) / \2,530 (ÀÇ¹þ)
[CD]
AVCD-98182 \1,200 (ÀÇÈ´) / \1,320 (ÀÇ¹þ)
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-CD-
01. Horizon Dreamer
02. Polytope
03. Horizon Dreamer -Instrumental-
04. Polytope -Instrumental-
-DVD / Blu-ray-
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