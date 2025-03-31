¸µSKE48¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Î¹õ¥É¥ì¥¹¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¡¡¥Ô¥¢¥¹¤Ï±¦¼ª¤À¤±¤Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿ÜÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¤ª¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õ¤ÎÉþ¤Î¤¢¤«¤ê¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¿¤ë¤ä¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë°¡¹áÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê¤¹¤À ¤¢¤«¤ê¡Ë
1991Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2022Ç¯11·î¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷akarisuda¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¡¡¥Ô¥¢¥¹¤Ï±¦¼ª¤À¤±¤Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿ÜÅÄ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê¤¹¤À ¤¢¤«¤ê¡Ë
1991Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2022Ç¯11·î¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷akarisuda¡Ë