»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Î¤¿¤á¤ËÉ×ÉØ¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îµµ³»Î¤È¾¯½÷¡£»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡¿Îµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤
¡ØÎµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¡Ê»ç·î²»¸Ð¡§¸¶ºî¡¢¼°ÉôÎè¡§Ì¡²è/¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ØÎµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡Îµ¤È¿Í¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¹ñ¡Ö¥á¥ë¥È¥·¥¢²¦¹ñ¡×¡£²Ö²°¤ò±Ä¤à¾¯½÷¡¦¥Õ¥£¥ª¥Ê¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¸¸Îµ¤ÎÍñ¤òÕÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¸¸Îµ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢À®½Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ì¤ÐÀ»Îµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹°Å¹õÎµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥Õ¥£¥ª¥Ê¤ò¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²û¤¯¸¸Îµ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¹ñ²¦¤ÏÈà½÷¤ò»ÒÎµ¤Î»Ò°é¤Æ·¸¤ËÇ¤Ì¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Îµµ³»ÎÃÄ¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃÄÄ¹¡¦¥ô¥£¥¯¥È¡¼¥ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Âè1´¬¤¬3·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØÎµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤Ï¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤¬·Ò¤¤¤ÀÀ¸¿¿ÌÌÌÜµ³»ÎÃÄÄ¹¤È¤Û¤ó¤ï¤«¾¯½÷¤Î»Ò°é¤Æ¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª
¡ØÎµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡Îµ¤È¿Í¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¹ñ¡Ö¥á¥ë¥È¥·¥¢²¦¹ñ¡×¡£²Ö²°¤ò±Ä¤à¾¯½÷¡¦¥Õ¥£¥ª¥Ê¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¸¸Îµ¤ÎÍñ¤òÕÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¸¸Îµ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢À®½Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ì¤ÐÀ»Îµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹°Å¹õÎµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥Õ¥£¥ª¥Ê¤ò¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²û¤¯¸¸Îµ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¹ñ²¦¤ÏÈà½÷¤ò»ÒÎµ¤Î»Ò°é¤Æ·¸¤ËÇ¤Ì¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Îµµ³»ÎÃÄ¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃÄÄ¹¡¦¥ô¥£¥¯¥È¡¼¥ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Âè1´¬¤¬3·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØÎµµ³»Î¤µ¤Þ¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¡Ù¤Ï¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ»ÒÎµ¤¬·Ò¤¤¤ÀÀ¸¿¿ÌÌÌÜµ³»ÎÃÄÄ¹¤È¤Û¤ó¤ï¤«¾¯½÷¤Î»Ò°é¤Æ¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª