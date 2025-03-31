¡ÖËèÄ«¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼êºî¤ê¤ÎÇþÃã¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¤¡×»×¤¤¤È»þÃ»¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¤ÎÇþÃã¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡×³«È¯¡¡HARIO
¡¡HARIO¼Ò¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤È»þÃ»¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¤ÎÇþÃã¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤ò³«È¯¡¦È¯Çä³«»Ï¤·¤Æ¡¢²Æ¾ì¤Î¼ûÍ×´ü¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖËèÄ«¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼êºî¤ê¤ÎÇþÃã¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤Î»×¤¤¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½¾Íè¤Î¤ä¤«¤ó¤ä¥±¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÇþÃã¤Å¤¯¤ê¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£¿å½Ð¤·Ãã¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊHARIO¼Ò¡Ë¤³¤È¤«¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÃê½ÐÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ºî¤êÊý¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿å¤ò300mlÆþ¤ìÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¡Ê600W¡Ë²ÃÇ®¤·¡¢ÇþÃã¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤Æ5Ê¬Ãê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿å¤òÂ¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÃê½Ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï1-2»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£¼ÂÍÆÎÌ¤Ï1L¡£
¡¡²ÈÄíÆâ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¸ËÆâ¤Î¹â¤µ¤¬19cm°Ê¾å¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¸¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤â²ÄÇ½¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢±ü¹Ô11cm°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃí¤®¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤ÇÃí¤²¤ëÃí¤®¸ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¡¢¹¸ý·Á¾õ¤Ë¤·¤ÆÀö¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£³¸¤Ë¤ÏÃã¹÷¤·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐÃã¤ä¹ÈÃã¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£º«ÉÛ¤ä¤«¤Ä¤ªÀá¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð½Á¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î2¿§¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ2750±ß¡£