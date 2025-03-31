¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á´Þ¤à¸¶ºàÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤¬¹¥Ä´¡¡Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ô2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡¡ÂçÄÍ¿©ÉÊ
¡¡ÂçÄÍ¿©ÉÊ¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¿¹Àî¿µÂÀÏºÀ½ÉÊÉô¥ì¥È¥ë¥È¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Áý¤¨¡¢Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ô¤¬È¯Çä»þ¡ÊºòÇ¯8·î¡Ë¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌîºÚ¤¬¤È¤ì¤Æ±öÊ¬¤ËÇÛÎ¸¡¢Æù¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¤ò´Þ¤à¸¶ºàÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¡¢ÌîºÚ»ÈÍÑÎÌ¤òÀ¸´¹»»¤ÇÁ°¿È¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó4ÇÜ¤Î80g¤È¤·¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¡£ÌîºÚÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤ß¤ÎÌ£¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»Ý¤ß¤ä´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï3¡Ý6ºÐ¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±öÊ¬ÎÌ¤òÁ°¿È¾¦ÉÊ¤Î1.6g¤«¤é1.2g¤Ø¤ÈÄã¸º¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢½¾Íè¤«¤é¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁÊµá¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¡£¤ª¼è¤ê°·¤¤´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤â¡È¤³¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ÏÉÊÂ·¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤Î¤´Íý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£