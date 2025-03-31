µ®ÅçÌÀÆü¹á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤ÄÌÓ¿¤Ó¤¿¡×Â«´¶¤âºî¤ì¤ë¥í¥ó¥°·Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¾Ò²ð
µ®ÅçÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Øµ®ÅçÌÀÆü¹á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°¦ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
µ®ÅçÌÀÆü¹á¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×ÌÓ·ê¥«¥Ð¡¼¸ú²Ì¤â¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼
¢£¥Þ¥¹¥«¥é
Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Wonjungyo/¥Ì¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å 02¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó ÀÇ¹þ1,430±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢µ®Åç¤µ¤ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¥«¥é¡¼¡ª
µ®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁ¡ºÙ¤ËÄ¹¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥í¥ó¥°¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â«´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤ÄÌÓ¿¤Ó¤¿¡×¤È¼ê·Ú¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÂ«´¶¤¬ºî¤ì¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£