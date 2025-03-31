¡Ö¹¥¤ß¤¬»÷¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¥Æ¥ìÄ«»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¤ÎàÆ÷¤ï¤»á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¼»ÅÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡×¡Ö¤½¤ê¤ãÇã¤¤Êª¤âÄ½¤ë¤è¤Ê¡×
¢¡ÀãÊ¿è½º¸¤ÈÇã¤¤Êª¤Ø¢¡
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀãÊ¿è½º¸¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀãÊ¿è½º¸¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿Æü¡£¹á¿å¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÓÌ¤®¤¹¤®¤ÆÅÓÃæ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¤ªÅ¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ÎÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀãÊ¿¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö·ë¶ÉÆ±¤¸¹á¤ê¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦ ¹¥¤ß¤¬»÷¤Æ¤ë¤«¤éÆ±¤¸¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËÀãÊ¿¤È¤Î¶À±Û¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤È·§¼ª¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Îà¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Çá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¢¥Ù¥ÞÇÜÂ®¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î·îÍËÆü¤òÃ´Åö¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ê¤µ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÂÂÞ¤Á¤ã¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡×¡Ö¤½¤ê¤ãÇã¤¤Êª¤âÄ½¤ë¤è¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¤ª¤â¤ÊÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥ÞÇÜÂ®¥Ë¥å¡¼¥¹¡×(ABEMA)¡¢¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï°¦¸¤¤ÎàÂÂÞ¤Á¤ã¤óá¤È¤ÎÆü¾ï¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£