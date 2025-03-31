朝のルーティンもこれ1台。18%オフの「SwitchBot ハブ2」で“暮らしの自動化”はじめよう #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年3月28日（金）9時から4月1日（火）23時59分まで「スマイルSALE 新生活FINAL」を開催中。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
※最大ポイント還元率はユーザーにより異なる場合があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください
現在、スマートリモコン「ハブ2」やスマートトラッカーカードなど、SwitchBotのアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年3月31日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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自宅をスマートホーム化できるSwitchBotのスマートリモコン「ハブ2」が20％オフとお買い得！
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スマート家電との連携が魅力！ SwitchBotのスマートトラッカーカードがお得な価格で販売中！
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Source:「スマイルSALE 新生活FINAL」