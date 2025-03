東京・愛知・岐阜・大阪で今行きたい、カレーとスパイスの注目5店

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年3月は、東京・愛知・岐阜・大阪の注目店が登場!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2025年3月を振り返る

暖かくなってきました。花粉症が厳しい時期ですが、カレーのスパイスは腸内環境を整える効果が期待できると言われています。個人的には、免疫力を正常化させて花粉対策効果もあるのでは?と感じているくらい、実際僕は毎日カレーを食べるようになってから、花粉症の症状も軽減しています。個人差はあると思いますが、カレーを食べると不思議と鼻が通るという経験をしたことがある方は少なからずいるのではないでしょうか。

そんなわけで、この時期にもおすすめなカレーとスパイス料理。今月は東京のみならず愛知、岐阜、大阪のお店もご紹介しました。

1. マニアが愛する岐阜の名店と、移転して地元民に愛されている名古屋の注目店

2. ネパール料理激戦区大久保エリアにまたもや登場した注目の新店

3. 中華とインドの融合が楽しい、大阪の人気店の跡地を受け継いだ新店

4. 東長崎の住宅街の只中に佇むスリランカ料理の隠れた新名店候補

以上5店舗。オーセンティックも創作系も、それぞれの良さがありますね。

【第1週のカレーとスパイス】岐阜と愛知で注目のカレーのおいしい2店

東名阪という言葉がありますが東京と大阪に比べるとカレーの名店の数はかなり少ない名古屋エリア。しかしながら当然知る人ぞ知る名店は存在し、面白いお店も増えて来ています。

今回は岐阜の名店として昔からマニアに愛されているお店と、静岡・富士宮から名古屋に移転して早くも地元の方々に愛されているお店をご紹介します。

「bhang lassi(バングラッシー)」

2025年2月8日に移転オープンした「bhang lassi」

まずはカレーマニアの間でも唯一無二の存在と呼ばれ、全国のカレーの名店のシェフもその味を求めて立ち寄る「bhang lassi」。2025年2月8日に前店舗からすぐ近くの場所に移転オープンしました。

店内は真っピンク!

スナックの居抜きだというその場所は以前にも増して怪しげな空間。どぎついピンクの店内と、店頭に小さく書かれたさまざまなルールから入りにくい雰囲気満載ですが、それはお店があえて設定したハードルであり、これを越えてくるマニアックな客層のためにあるお店なのです。

入店ルールをよく読んでから入りましょう

注意書きにある「万人受けしんよ」の言葉どおり、広くイメージされる日本のルウカレーを愛する方にはわかりにくいテイストかもしれません。しかしインドカレーやスパイスカレーなどさまざまなカレーを食べている人にはこの凄さがわかるでしょう。

メニューは「覚醒カシミール」1,800円一択。定番のカシミールカレーに週替わりのカレーと付け合わせがのるワンプレートです。

「覚醒カシミール」

この日はバタチキーマというキーマ状のバターチキンに、菜花のスパイス和え、玉ねぎアチャールという組み合わせ。バターに合わせて菜花には陳皮を使い、爽やかなバランス感が良いです。ご飯にレーズンがのるのはバングラッシーの原点である「文化屋食堂」が洋食店だったことも思わせます。

ドバドバと汗が吹き出し、食べ終わる頃にはスッキリ!

そして何より凄いのが覚醒カシミール。ローストしたスパイスの香りが良く、手羽元のうまみもしっかりと出たチキンカレーなのですが、カシミールカレーとしては辛さ控えめでありながら食べるとドバドバと汗が吹き出し、毛穴のみならずさまざまな部分が開く体感があります。チャクラまで開いた気持ちになり、食べ終わるとスッキリ爽快。唯一無二のカレーなのです。

「ムルギアチャール」

「ムルギアチャール」300円もおすすめのトッピング。チキンのスパイス漬けなのですが、おかずにもなればカレーと混ぜてもおいしくなる逸品。

「チャイ」

食後の「チャイ」500円も是非。覚醒カシミールで上がりすぎたテンションを、インドスタイルのしっかり甘いチャイで穏やかに落ち着けてくれます。

元々は洋食店だった文化屋食堂を受け継ぎカレーの文化屋食堂としてリニューアルスタートし、前店舗のバングラッシー、そして今のバングラッシーと移転しているわけですが、段々とマスターの世界観が強くなっている印象です。文化屋食堂時代からのファンである僕としても、おいしさは変わらず、楽しさがどんどん上がっていると感じます。

カレー好きであればあるほど行くべき名店です。

「黄昏リリー」

<店舗情報>◆bhang lassi住所 : 岐阜県岐阜市二番町5TEL : 不明の為情報お待ちしております

続いては静岡・富士宮で「籠と風呂敷」として営業していたのが、2024年9月11日に愛知・名古屋の内田橋商店街へ移転し、店名も「黄昏リリー」として生まれ変わったお店です。

静岡・富士宮「籠と風呂敷」が、「黄昏リリー」として愛知・名古屋に移転リニューアルオープン

前店舗は老朽化で改装を考えていた際に、どうせお金をかけてリニューアルするならもっと人口の多い名古屋の地で勝負したいと考えて移転を決めたそうです。昔ながらの商店街で夜に飲めるお店が少なかった内田橋商店街にお店を構え、平日は15時から(土日は12時から)開店し、お酒を飲めるカレー店というスタイルで営業しています。

「黄昏サワー」

まずは店名を冠した「黄昏サワー」600円で乾杯。こちらはトマト酢をレモンサワーで割ったヘルシーなドリンク。トマトとレモンのベクトルの違う酸味が重なり、トマトのうまみも感じるヘルシーなおいしさのサワーです。

「グリーンカレー春巻き」

おつまみメニューからは「グリーンカレー春巻き」350円を。ドライに仕上げたグリーンカレーキーマを包んだ春巻きは、サクッとパリッとした食感の中にタイのグリーンカレーのおいしさがはち切れんばかりに詰まっていて最高です。常連さんの中には毎日のように通い、毎度これを2個3個と食べる方もいるそうで、ハマッたら抜け出せない魅力を持つおつまみです。

「2種盛り」

メインのカレーは「2種盛り」1,680円で。日替わりカレーメニューから酒粕豚バラ軟骨、セロリポタージュキーマをセレクト。これに、カトゥーリに盛り付けられたミニサイズの「ココナッツチキン」200円を追加して、カレー全種類をいただきました。

写真左が酒粕豚バラ軟骨、右がセロリポタージュキーマ

酒粕豚バラ軟骨は酒粕と豚バラのうまみがしっかり。油揚げが入っていて、それがカレーを吸い込んで口内でジュワッとおいしさが広がるのが楽しいです。

セロリポタージュキーマはセロリの爽やかさとミルキーなキーマの融合。籠と風呂敷時代からポタージュキーマは人気でしたが、そのおいしさは健在。盛り付けも美しくて良いです。

「ココナッツチキン」

ココナッツチキンはココナッツの甘みとチキンのうまみをスパイスが繋げたカレー。メインの2種盛りは変化球ですが、こちらは直球の王道。シェフのカレーのレパートリーの幅広さを感じます。

他にも楽しくおいしいお酒やおつまみがいっぱい。既に常連さんも多く、楽しい雰囲気のお店となっていました。近くにあったら通いたくなるお店です。

<店舗情報>◆黄昏リリー住所 : 愛知県名古屋市南区内田橋1-5-10TEL : 090-5961-0464

古くからマニアに愛される名店と、新しいながら既に地元の方に愛されている新店舗。どちらも違った魅力がある、僕の大好きなお店です。

【第2週のカレーとスパイス】またもや大久保に新店登場! ネパール版小籠包「モモ」のおいしいレストラン「BUKI RESTAURANT & BAR」

昨年後半から続々と注目店が誕生しているネパール料理激戦区・大久保エリア。今回ご紹介するのは、大久保駅前のビルの5階に、1月17日にオープンした「BUKI RESTAURANT & BAR」です。

エレベーターを上るとワンクッション置いてすぐお店。

店内は広く、壁に描かれた絵や小さなステージもあり、今時のネパール料理店の雰囲気です。

ランチもディナーもメニューは同じ。王道のダルバートは「カナセット」(マトン800円、チキン700円)と、より豪華な「スペシャルセット」もありますが、今回はシンプルにカナセットをマトンでいただきました。

「カナセット」

骨皮付きのマトンが入ったカシコマスと、ダルはあずきも入っているのが個性的。野菜のタルカリ(カレー炒め)、アチャール、ゴルベラコアチャール(トマトソース)、生野菜にご飯というシンプルなセットですが、オーセンティックなおいしさで、ダルとご飯はおかわりできることを考えるとこの価格を考えるとかなりお得です。

ダルにはしっかりあずきが入っています

また、こちらのメニューの特色としては「モモ」(ネパールの小籠包)の種類が多いこと。

「オープンモモ」

「オープンモモ」900円は中身のあんが見えるように包んで蒸したモモで、ゴルベラコアチャール、チリソース、グリーンチャトニ(ミントやパクチーなどを使ったソース)と共にいただきます。穴の空いた部分にそれぞれのソースを入れて食べると華やかで楽しいです。

「キビモモ」

「キビモモ」900円は、皮にキビを使用したモモ。噛めばジュワッとジューシーな肉汁が口内に広がり、ほのかなキビの香りもアクセントとなっていて良いです。

どちらのモモも激戦区大久保においてもかなりレベルの高いものだと感じました。

「キーマ焼きそば」

王道の料理もおいしいのですが、創作メニューもあります。「キーマ焼きそば」800円は焼いてもいなければそばでもないのですが、きしめんのような麺の上にキーマがのり、下には醤油ベースで青唐辛子の利いたタレが入っているという、ここにしか無いメニュー。

まぜそば感覚で混ぜて食べてみると実にスパイシーでおいしいのです。これは他のネパール料理店では見かけない逸品なので、このお店に食べに行く理由となります。

お店の方も親切で丁寧。僕にとっても最近のお気に入り店のひとつなのですが、大久保エリアのネパール料理店としては珍しく日本人の女性客も行くたびに見かけます。ビルの入り口は多少入りにくい雰囲気がありますが、店内に入れば居心地の良い空間なので、一人で食事でもグループで飲み利用でも、さまざまな楽しみ方ができるお店だと言えるでしょう。

【第3週のカレーとスパイス】メニューもパワーアップ! 大阪の人気カレー店「磁力辛香」が移転オープン

<店舗情報>◆BUKI RESTAURANT & BAR住所 : 東京都新宿区百人町1-19-14 大久保駅前ビル 5FTEL : 03-6908-8875

大阪・姫松駅近くで営業していた「磁力辛香」が阿倍野駅近くに移転しました。2024年12月プレオープン、2025年1月11日にグランドオープンとなった次第。

元の店舗が小さかったのでもっと広い場所を探していた中、惜しまれつつ閉店した「印華香飯」の跡地を縁あって受け継いだそうです。店外の印華香飯の看板はそのままに、店内に「磁」のネオンが輝いているのが新しくなった印。

1階にカウンター席、2階にテーブル席もあり、移転前よりもかなり広くなった分、メニューもパワーアップ。スパイス料理でお酒を飲め、〆にもアテにもなるカレーがあります。

まずは「まさひろオキナワジン」の辛口ジンジャー割り(800円)で乾杯。

「まさひろオキナワジン」の辛口ジンジャー割り

シークワーサーやゴーヤのジンなのですがシークワーサーの爽やかな酸味の後に追いかけてくるほのかなゴーヤ感が程よく、飲みやすくスパイス料理との相性も良いものでした。

「炙り鮮魚とロマネスコのレモンアチャール」

前菜的にアチャールを2種。「炙り鮮魚とロマネスコのレモンアチャール」350円は新鮮なキハダマグロ、カンパチ、マダイを炙って使い、ロマネスコの食感とのコントラストが楽しく爽やかなおいしさ。

「和牛肉とピーマンのアチャール」

「和牛肉とピーマンのアチャール」400円は八角が香る温製のアチャール。温かいこともありこれはアチャールなのかどうなのかと食べ進めると、そのおいしさにアチャールじゃなくても良いかと思ったのですが、最後に残ったのはまぎれもなくアチャール液。実に面白いおいしさでした。

「花椒ほうれん草キーマ」

カレーの内容は随時入れ替わるのですが、アテカレーはお酒のアテになる強めの味つけ、シメカレーは色々食べた後にも優しい味つけにしているそうです。この日のアテカレーは「花椒ほうれん草キーマ」1,000円。こちらに「豚バラ肉のトウチ蒸し」200円をトッピングして注文。

トッピング注文した「豚バラ肉のトウチ蒸し」

牛豚にラムも加わった合挽きのキーマは肉メインでほうれん草は隠し味というバランス感。ジューシーかつスパイシーでご飯も進みます。ご飯はバスマティのジーラライスというこだわりで、細部に至るまで手抜きがないのが素晴らしく、だからこその完成度となっていました。豚バラも満足感を高めてくれる逸品。お酒もおつまみもカレーもすべてのクオリティが高く、幸せな時間を過ごせました。

シェフは人気店「北浜 丁子」で2年間スタッフとして働きながら独学もまじえてカレー作りを習得。「MGN Curry」の屋号で間借りカレー店をスタートし人気となって、磁力辛香として前店舗を開店。それも人気となってよりアクセスも良く広くなった現店舗に移転したという大阪カレー界期待の星。

続々と新店舗が生まれるカレー激戦区大阪においても、特に要注目のお店ですよ。

【第4週のカレーとスパイス】東長崎の静かな住宅街に、注目の本格派スリランカ料理店を発見!「CEYLON RASA」

<店舗情報>◆磁力辛香住所 : 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-18-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

ここ数年でカレー系のお店が着々と増えてきている東長崎エリアですが、2025年1月9日にまたスリランカ料理の注目店がオープンしました。その名は「CEYLON RASA」。

2025年1月9日にオープンしたスリランカ料理店「CEYLON RASA」

駅からお店に向かって住宅街を歩いて行くとぽつぽつとですが、確かに飲食店が存在し、この街には外食文化があるのだなと感じます。そんなことを考えているうちに到着。わかりやすくスリランカの旗がはためいたお店。入ってみれば明るくポップでかわいらしい装飾もあって居心地の良い空気感です。

店内はアットホームな雰囲気

メニューはオーセンティックなスリランカ料理を中心としつつも、パスタなどの料理もあるのが面白いです。

初心者にもうれしい、料理の説明付きのメニュー

まずはスリランカ料理定番のカレーやさまざまな副菜が一皿に盛り付けられた「ワンプレート」を。選べるカレーは土日限定のポークで注文しました。

「ワンプレート」ランチタイムは1,500円、ディナータイムは1,700円

ポークは余分な脂を落としたドライな仕上がりで、トゥナパハ(スリランカのカレーパウダー)のスモーキーな香りが鼻腔をくすぐります。

最初から最後までずっとおいしい一皿

これに程よい甘みの野菜カレー、モルディブフィッシュのうまみが深いパリップ、みずみずしいビーツのカレーやポルサンボル(スリランカのココナッツふりかけ)などがのるのですが、どれもレベルが高く、味のバランスも良いので混ぜて食べてもおいしさが変化していって最初から最後まで飽きません。

「フィッシュデビル」

「フィッシュデビル」1,300円の魚はマグロ。デビルとはスリランカ版酢豚的なテイストの料理なのですが、唐辛子自体の味と香りをしっかり感じるスパイシーな仕上がり。辛いだけではなく、唐辛子にも味がちゃんとあるんだということがわかります。

「チーズロティ」

「チーズロティ」800円はチキンとダールのミックスカリー付き。小麦とココナッツで作る薄焼きパンには人参や長ネギとチーズが挟まれ一体化しています。これだけで食べるとシンプルなおいしさ。そしてこれをシャバッとしたカレーにつけて食べると、そのおいしさが跳ね上がります。

どれもレベルが高く、有名店と比べても遜色のないおいしさであり、隠れた新名店候補と言っても過言ではないでしょう。

静かな住宅街に佇む本格派のスリランカ料理店。わざわざ行く価値のあるお店ですよ。

<店舗情報>◆CEYLON RASA スリランカレストラン住所 : 東京都豊島区南長崎6-18-1TEL : 050-5595-6450

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込です

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

The post 東京・愛知・岐阜・大阪で今行きたい、カレーとスパイスの注目5店 first appeared on 食べログマガジン.