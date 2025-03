〈秋山具義の今月のNEW麺〉味変もおいしい「極濃豚骨」！ 京都の人気ラーメン店が中目黒に登場

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、中目黒にオープンした京都で人気のラーメン店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2025年3月のNEW麺「麺屋 栩羚廚」

濃厚豚骨 味玉 1,280円

2月20日、京都の人気ラーメン店が中目黒の目黒銀座商店街にオープンと聞いて、その2日後に行ってきました。「栩羚廚」で「くれいず」と読むんですね。難しいけど、それだけに気になる店名です。

ストレートの細麺

「濃厚豚骨 味玉」をオーダー。スープは京都の銘柄豚「京都ぽーく」の豚骨をふんだんに使って、鶏ガラと数種類の野菜と一緒に強火力で炊き込んで作っているそうで、濃厚でクリーミーでおいしかったです。

京都の老舗製麺所「麺屋棣鄂(ていがく)」の細ストレート麺が、濃厚豚骨スープによく合います。サイコロチャーシュー、細裂きメンマ、味玉もおいしいです。

極濃豚骨味玉 1,430円

そして、3月1日から「極濃豚骨」がメニューに加わるとのことなので、再訪問。「極濃豚骨味玉」をオーダー。

平打ち太麺でスープが絡みやすい

「極濃豚骨」はスープをこす時に残った上澄みも調理して更に濃厚にしているそうで、スープはザラつき感があってドロッドロ。太くて平打ちの麺がスープを持ち上げるので、スープを飲まなくても麺を食べ終わると、丼から結構スープが無くなっていました。

味変も楽しめる

途中で、焦がし油ニンニクで味変すると熊本のラーメンみたいになって、これも面白くておいしかった。

また更に「旨辛豚骨」というメニューが増えたそうなので、また食べに行こうと思っています。

<店舗情報>◆麺屋 栩羚廚住所 : 東京都目黒区上目黒2-13-4 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。



写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

