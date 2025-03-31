±ÊÌî²ê°ê¡ØANNX¡Ù¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Áü¡¡¡È»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¡Éµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È¤Î¶¦±é¤â´üÂÔ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤¬¡¢3·î31Æü¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¡Ê¿¼0¡§00¡Ë¤Î·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌî¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤ß¡ªANN¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¸ì¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¡¢&TEAM
¡½¡½±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«°õ¾Ý¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Á°²ó¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«»×¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ²±¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¤È¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ç´Ö¤ËÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯¤È¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÀ¸¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢¡ØSeventeen¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà½÷¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯Îð¤¬»ä¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¸µµ¤¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÐËå¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÈà½÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤ÎÊý¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤ÇÏÃ¤¬½Ð¤¿»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢·îÍËÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤À¡¢ËÜ¿Í¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤À¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï10Æü¤Î²ñ¸«Á°¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÍËÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤È¤«°û¤ß²°¤µ¤ó¤Ç¡¢½ÐÄ¥ÊüÁ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÄ°¤¯¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÊüÁ÷¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é»³ÅÄ¤µ¤ó¤ò¥é¥¸¥ª¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤ÇËè½µ¿¼Ìë0»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
À¸ÊüÁ÷¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ëè½µ¿¼Ìë0»þ¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤À¤È¡¢¼ã´³µ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À»ä¼«¿È¤â¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥é¥¸¥ª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÌÌÇò¤¤¥é¥¸¥ª¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤ß¡ªANN¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¸ì¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¡¢&TEAM
¡½¡½±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«°õ¾Ý¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢¡ØSeventeen¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà½÷¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯Îð¤¬»ä¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¸µµ¤¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÐËå¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÈà½÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤ÎÊý¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤ÇÏÃ¤¬½Ð¤¿»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢·îÍËÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤À¡¢ËÜ¿Í¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤À¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï10Æü¤Î²ñ¸«Á°¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÍËÆü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤È¤«°û¤ß²°¤µ¤ó¤Ç¡¢½ÐÄ¥ÊüÁ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÄ°¤¯¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÊüÁ÷¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é»³ÅÄ¤µ¤ó¤ò¥é¥¸¥ª¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤ÇËè½µ¿¼Ìë0»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
À¸ÊüÁ÷¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ëè½µ¿¼Ìë0»þ¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤À¤È¡¢¼ã´³µ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À»ä¼«¿È¤â¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥é¥¸¥ª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÌÌÇò¤¤¥é¥¸¥ª¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£