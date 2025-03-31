画竜点睛｜EURO PORT COLLECTION Vol.34 ポルシェ993カレラ
ポルシェ社は経営危機に直面した90年代初頭、日本企業の自動車生産方式を導入しながら空冷最期の911、TYPE993を発売すると2000年にかけて経営再建に成功した。
同じ頃、倒産寸前だった日本のゲームソフト会社は最期の作品と謳いリリースしたRPG作品が世界的ヒットを収め、今も続く一大シリーズと化した。
こうした企業の捲土重来はまるでファンタジーのように世界中のエグゼクティブに今も語り継がれているという。
FINAL FANTASY
EURO PORT COLLECTION Vol.34
PORSCHE 993 Carrera
ポルシェ993カレラ
Engine：3.6.SOHC（285ps／6100rpm・34.7kgm／5250rpm）
Length/Width/Height：4245mm×1730mm×1370mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
同じ頃、倒産寸前だった日本のゲームソフト会社は最期の作品と謳いリリースしたRPG作品が世界的ヒットを収め、今も続く一大シリーズと化した。
こうした企業の捲土重来はまるでファンタジーのように世界中のエグゼクティブに今も語り継がれているという。
FINAL FANTASY
EURO PORT COLLECTION Vol.34
PORSCHE 993 Carrera
ポルシェ993カレラ
Engine：3.6.SOHC（285ps／6100rpm・34.7kgm／5250rpm）
Length/Width/Height：4245mm×1730mm×1370mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
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