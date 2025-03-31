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SPECIFICATIONS
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¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4368¡ßÁ´Éý1818¡ßÁ´¹â1556mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2638mm
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¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿ー¥Ü
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§1469cc
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ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§240Nm¡Ê24.5 kgf-m¡Ë/1500rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§7Â®DCT
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